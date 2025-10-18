वकील का खर्च नहीं उठा पाने वाले बुजुर्ग हत्यारोप से बरी, 11 साल बाद जेल से बाहर

संक्षेप: तीन दशकों से भी ज्यादा समय तक, संजय कुमार को हत्या के आरोपों के साथ जीना पड़ा। उन्होंने हत्या नहीं की लेकिन फिर भी इसकी सजा काटी। वकील का खर्च न उठा पाने के कारण उन्होंने 11 साल जेल में बिताए और न्याय का इंतजार किया।

तीन दशकों से भी ज्यादा समय तक, संजय कुमार को हत्या के आरोपों के साथ जीना पड़ा। उन्होंने हत्या नहीं की लेकिन फिर भी इसकी सजा काटी। वकील का खर्च न उठा पाने के कारण उन्होंने 11 साल जेल में बिताए और न्याय का इंतजार किया। बुलंदशहर के 60 वर्षीय किसान संजय कुमार को अब हत्यारोपों से बरी कर दिया गया। 11 साल बाद संजय कुमार जेल से बाहर आए हैं। कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

1993 के एक हत्या के मामले में आरोपी संजय को बुधवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) मोहम्मद नसीम की अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। निजी कानूनी मदद पाने में वर्षों तक नाकाम रहने के बाद, 2024 में उनका मामला लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (एलएडीसीएस) को सौंप दिया गया। बुलंदशहर के डीएलएसए के अध्यक्ष एडीजे शहज़ाद अली ने कहा कि वह वकील का खर्च नहीं उठा सकते थे और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) - जिसके अधीन एलएडीसीएस काम करता है - के हस्तक्षेप तक जेल में रहे। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मुख्य वकील नियुक्त किया गया, और सभी विवरण सुनने के बाद, अदालत ने फैसला सुनाया कि उनके ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, और उन्हें बरी कर दिया।

अली ने आगे बताया कि कानूनी सहायता प्रणाली के तहत, प्रतिनिधित्व का खर्च वहन करने में असमर्थ कैदियों को एक प्रमुख, उप-प्रमुख और दो सहायकों वाले चार सदस्यीय पैनल से वकील नियुक्त किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में, अदालत एक न्यायमित्र भी नियुक्त करती है। इस मामले में अदालत ने पाया कि अपराध के समय संजय गाँव में था ही नहीं। पर्याप्त सबूतों ने उसकी बेगुनाही साबित कर दी।