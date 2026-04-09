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सौतेली मां ने तीन साल की बच्ची को पीट-पीटकर मार डाला, बेटे ने भागकर बचाई जान

Apr 09, 2026 06:53 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बुलंदशहर
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बुलंदशहर में सौतेली मां ने मामूली बात से नाराज होकर तीन साल की मासूम बच्ची की पीटकर हत्या कर दी, जबकि बेटे ने भाग कर जान बचाई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित मां को हिरासत में ले लिया।

सौतेली मां ने तीन साल की बच्ची को पीट-पीटकर मार डाला, बेटे ने भागकर बचाई जान

UP News: यूपी के बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पहासू क्षेत्र के गांव सुरजावली में सौतेली मां ने तीन साल की मासूम बच्ची की पीटकर हत्या कर दी, जबकि बेटे ने भाग कर जान बचाई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित मां को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

गांव सुरजावली के रहने वाले विनोद ने नोएडा में जॉब करता है। छह साल पहले उसका पहली पत्नी से विवाद हो गया था। जिसके चलते उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद विनोद ने पूनम से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से उसे दो संतान थीं। जिनमें से बड़ा बेटा छह वर्षीय विराट और छोटी बेटी तीन वर्षीय काव्या है। दोनों बच्चे सौतेली मां पूनम के साथ घर में ही रहते थे। आरोप है कि पूनम छोटी-छोटी बातों पर बच्चों को फटकारती रहती थी। बुधवार को किसी बात को लेकर पूनम का गुस्सा भड़क गया और उसने दोनों को मारना शुरू कर दिया। गुस्से में उसने लोहे की रॉड उठा ली इसी बीच विराट मौके से भाग गया। जबकि काव्या को पकड़ कर उसने पीटना शुरू कर दिया। पिटाई से काव्या की मौत हो गई। थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पूनम को हिरासत में लिया गया है।

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दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी मां

बताया जा रहा है कि आरोपी सौतेली मां पूनम दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। घटना के दौरान उसने दोनों बच्चों को निशाना बनाया, लेकिन छह वर्षीय बेटा विराट किसी तरह वहां से भाग निकला, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं सौतेली बेटी काव्या को उसने पकड़कर लोहे की रॉड से काफी पीटा। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। पहासू थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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बेटे ने बताई सौतेली मां द्वारा प्रताड़ित करने की बात

घटना के बाद एकत्र हुए लोगों को बेटे विराट ने बताया कि उसकी सौतेली मां उनपर काफी गुस्सा करती थीं। साथ ही उनसे मारपीट करती थीं। बुधवार को भी उनसे मारपीट करने लगीं। जिससे डरकर वह भाग गया। वहीं उसकी बहन को सौतेली मां ने पकड़ लिया था।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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