सौतेली मां ने तीन साल की बच्ची को पीट-पीटकर मार डाला, बेटे ने भागकर बचाई जान

बुलंदशहर में सौतेली मां ने मामूली बात से नाराज होकर तीन साल की मासूम बच्ची की पीटकर हत्या कर दी, जबकि बेटे ने भाग कर जान बचाई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित मां को हिरासत में ले लिया।

UP News: यूपी के बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पहासू क्षेत्र के गांव सुरजावली में सौतेली मां ने तीन साल की मासूम बच्ची की पीटकर हत्या कर दी, जबकि बेटे ने भाग कर जान बचाई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित मां को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

गांव सुरजावली के रहने वाले विनोद ने नोएडा में जॉब करता है। छह साल पहले उसका पहली पत्नी से विवाद हो गया था। जिसके चलते उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद विनोद ने पूनम से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से उसे दो संतान थीं। जिनमें से बड़ा बेटा छह वर्षीय विराट और छोटी बेटी तीन वर्षीय काव्या है। दोनों बच्चे सौतेली मां पूनम के साथ घर में ही रहते थे। आरोप है कि पूनम छोटी-छोटी बातों पर बच्चों को फटकारती रहती थी। बुधवार को किसी बात को लेकर पूनम का गुस्सा भड़क गया और उसने दोनों को मारना शुरू कर दिया। गुस्से में उसने लोहे की रॉड उठा ली इसी बीच विराट मौके से भाग गया। जबकि काव्या को पकड़ कर उसने पीटना शुरू कर दिया। पिटाई से काव्या की मौत हो गई। थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पूनम को हिरासत में लिया गया है।

दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी मां बताया जा रहा है कि आरोपी सौतेली मां पूनम दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। घटना के दौरान उसने दोनों बच्चों को निशाना बनाया, लेकिन छह वर्षीय बेटा विराट किसी तरह वहां से भाग निकला, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं सौतेली बेटी काव्या को उसने पकड़कर लोहे की रॉड से काफी पीटा। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। पहासू थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।