UP Budget Session LIVE: अवधी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया जवाब, स्पीकर बोले- सभी सदस्य अपनी भाषा में बोलें
UP Budget Session LIVE: यूपी बजट सत्र में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर विस्तृत चर्चा जारी है। CM योगी विधान परिषद में अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक सवाल का जवाब अवधी भाषा में दिया। जिस पर स्पीकर ने कहा कि सभी सदस्य अपनी भाषा में ऐसे ही बोलें।
UP Budget Session LIVE: यूपी बजट सत्र में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर विस्तृत चर्चा जारी है। CM योगी विधान परिषद में अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक सवाल का जवाब अवधी भाषा में दिया। जिस पर स्पीकर ने कहा कि सभी सदस्य अपनी भाषा में ऐसे ही बोलें। बजट पर चर्चा शुक्रवार तक जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्र के अंतिम दिन बजट चर्चा पर अपना विस्तृत जवाब देंगे। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 11 फरवरी को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। यह बजट राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय को मजबूत करने के साथ-साथ विकास की गति को बनाए रखने की दिशा में कई महत्वाकांक्षी प्रावधान शामिल हैं। यूपी के बजट सत्र की पल-पल की अपडेट के लए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें।
UP Budget Session LIVE: 11:09 AM- विधान परिषद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक सवाल का जवाब अवधी भाषा में दिया। जिस पर स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि सभी सदस्य अपनी-अपनी भाषा में पक्ष रखा करें।
UP Budget Session LIVE: 10:50 AM- बजट चर्चा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधान परिषद में अपना पक्ष रखेंगे।
UP Budget Session LIVE: 10:15 AM- बजट को लेकर प्रदेशवासियों के लिए सीएम योगी ने पत्र लिखा है। जिसमें कहा कि यूपी का बजट नवाचार का ऐतिहासिक बजट है। नवनिर्माण के 9 वर्षों की यह यात्रा प्रगति-पथ पर सतत गतिशील है। इन वर्षों में प्रदेश ने उद्यमशीलता, नवाचार एवं अवसरंचना की सशक्त आधारशिला रखी है। यह बजट उसी आधारशिला पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ सफल भविष्य का निर्माण करेगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह बजट आपकी नव-आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगा।
UP Budget Session LIVE: 10:12 AM- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बजट चर्चा पर जवाब देंगें। लेकिन उससे पहले सुबह 'जनता दर्शन' के दौरान लोगों की शिकायतें सुनीं।