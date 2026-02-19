UP Budget Session LIVE: प्रश्न निलंबित होने पर उलझे नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर बोले- आप दबाव में हैं

UP Budget Session LIVE: यूपी बजट सत्र का आज नौंवा दिन है। गुरूवार को चार विभागों का बजट सदन में रखा जाएगा। इनमें कृषि, सिंचाई, नगर विकास और एमएसएमई शामिल हैं। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट में अब तक जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है, उन्हें इन विभागों के बजट के दौरान बोलने का मौका दिया जाएगा।

UP Budget Session LIVE: यूपी बजट सत्र का आज नौंवा दिन है। गुरूवार को चार विभागों का बजट गुसदन में रखा जाएगा। इनमें कृषि, सिंचाई, नगर विकास और एमएसएमई शामिल हैं। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट में अब तक जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है, उन्हें इन विभागों के बजट के दौरान बोलने का मौका दिया जाएगा। इससे पहले डॉ. निषाद ने बजट की तारीफ करने के बाद सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होने कहा कि निषाद समुदाय ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी और पिछले 75 साल से इन बेईमानों (कांग्रेस) से भी लड़ रहे हैं। ये जो दाहिने बैठे हैं (सपा के लोग) इन्होंने 30 साल की सत्ता में एक रुपया भी नहीं दिया मछुआ समाज के लिए। वहीं निजीकरण के मुद्दे पर विधान परिषद में बुधवार को सपा-भाजपा सदस्यों के बीच जमकर नोंकझोंक हुई। यूपी बजट सत्र के हर अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें।

UP Budget Session LIVE: 11:34 AM- सपा के वॉकआउठ होने पर प्रश्नों के निलंबन पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आपत्ति जताई। जिस पर स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि आप दवाब में हैं।

UP Budget Session LIVE: 11:30 AM- विधान परिषद में सपा विधायक आशुतोष सिंहा ने कहा- वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ज़मीन ख़रीद पहले ट्रस्ट के नाम होता था ,फिर राज्यपाल के नाम होने लगा। जवाब में केशव मौर्य ने कहा कि सपा शासन में 77 लाख लोग दर्शन करने आते थे अब ये संख्या 17 करोड़ हो गई। आप भी जानते है, कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सपा ने काम किया होता तो आज उधर नहीं इधर होते।

UP Budget Session LIVE: 11:15 AM- पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप जब समय से अधिक वक्त तक बोलते रहे तो स्पीकर सतीश महाना ने टोकते हुए कहा कि अच्छा नहीं लगेगा कि आपका माइक बंद करना पड़े।

UP Budget Session LIVE: 11:10 AM- सपा विधायक संदीप सिंह ने पूछा कि पिछले दो साल में सरकार ने किन-किन जिलों में नई औद्योगिक यूनिट्स स्थापित की हैं।

UP Budget Session LIVE: 11:05 AM- सपा विधायक राकेश कुमार वर्मा ने पिछड़े वर्ग के युवक-युवतियों के लिए 2022 से 2025 तक टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया।

UP Budget Session LIVE: 10:35AM- उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बहुत कुशलतापूर्वक इस सत्र का संचालन हो रहा है। विभागीय बजट प्रस्तुत करने के पीछे यही उद्देश्य रहता है कि प्रदेश के सभी विभागों के माध्यम से सर्वांगीण विकास हो। हमारी सरकार विकास के लिए समर्पित है। हम लोगों के लिए काम करते हैं।

UP Budget Session LIVE: 10:30 AM- एके शर्मा ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम का अमोघ बाण चल चुका है, और कई लोगों का सफाया हो चुका है। अब वर्ष 2027 में सफाया होने से कोई बचा नहीं सकता। जिसे बचना है अब एक ही तरीका है कि वह इधर यानी सत्ता पक्ष की ओर आ जाए।

UP Budget Session LIVE: 10:29 AM- इसी बीच शिवपाल यादव ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा कि पाप आप लोगों ने किया है। जो पाप करेगा बाण उस पर चलेगा। वहीं डा. रागिनी ने कहा कि बाण चलेगा और सरकार तिनका-तिनका हो जाएगी।

UP Budget Session LIVE: 10:27 AM- रागिनी ने कहा कि क्या सरकार बीपीएल सीमा में आने वाले 40 लाख गरीब लोगों को बिजली बिल में छूट देंगे? जिस पर एके शर्मा ने कहा कि आप भी गरीबों का मुफ्त में इलाज किया करिये। सरकार ऐसे लाइफ लाइन उपभोक्ताओं को 53 फीसदी कम दर पर बिजली देने का काम कर रही है। ऐसे करीब 3.72 करोड़ उपभोक्ता हैं।

UP Budget Session LIVE: 10:25AM- सदन में मंत्री एके शर्मा और सपा विधायक रागिनी सोनकर के बीच जमकर बहस हुई। रागिनी ने कहा कि जब ऊर्जा मंत्री क्षेत्र में जाते हैं तो आग बबूला होते हैं और अपनी नाकामी छुपाते हैं।

UP Budget Session LIVE: 10:20 AM- इससे पहले बुधवार को विधानसभा के दोनों सदनों में तीखी बहस और हंगामा हुआ। निजीकरण के मुद्दे पर विधान परिषद में सपा-भाजपा सदस्यों के बीच जमकर नोंकझोंक हुई। वहीं विधानसभा में मंत्री निषाद और सपा विधायकों में तीखी झड़प हुई।