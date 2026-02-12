Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsup budget session day 4 yogi government sapa congress discussion on governor speech
UP Budget Session LIVE: राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा, हंगामे के आसार

संक्षेप:

UP Budget Session LIVE: यूपी के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। इस दौरान विपक्ष  के हंगामे के आसार हैं। 9 लाख 12 हजार करोड़ के बजट को सरकार ऐतिहासिक बता रही है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की विदाई वाला बजट बताया है। 

Feb 12, 2026 09:49 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान
UP Budget Session LIVE: यूपी बजट सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपनी सरकार का 10वां बजट पेश होने के बाद बजट वर्ष 2026-27 की एक-एक उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने पिछले नौ सालों में किए बेहतर कामों को बताया। उन्होंने कहा कि नौ सालों में यूपी का बजट तीन गुना बढ़ गया है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और यूपी का कर्ज भी घटाया है। उन्होंने कहा कि 43,565 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि नई योजनाओं के लिए बजट में प्रस्तावित की गई हैं। किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 9 वर्षों में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। यूपी बजट सत्र के पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े रहें।

UP Budget Session LIVE: 9:47 AM- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 43,565 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि नई योजनाओं के लिए बजट में प्रस्तावित की गई हैं। किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 9 वर्षों में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है।

UP Budget Session LIVE: 9:45 AM- सीएम योगी ने बजट की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि नौ सालों में यूपी का बजट तीन गुना बढ़ गया है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और यूपी का कर्ज भी घटाया है। यूपी वर्ष 2029-30 में वन ट्रिलियन डॉलर वाला राज्य होगा।

UP Budget Session LIVE: 9:40 AM- सीएम योगी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को मंजूरी दी गई।

UP Budget Session LIVE: 9:38 AM- बजट सत्र के दौरान आज 5 सीएजी (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इनमें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) और लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना भी शामिल है।

UP Budget Session LIVE: 9:33 AM- यूपी बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार हैं।

UP Vidhan Sabha Session UP Budget UP Vidhan Sabha अन्य..
