UP Budget Session LIVE: राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे सीएम योगी, हंगामे के आसार

UP Budget Session LIVE: यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब सदन में सीएम योगी देंगे। ऐसे में विपक्ष के हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। इसस पहले गुरुवार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधान परिषद में सपा सदस्य नारेबाजी कर सदन से बहिर्गमन कर गए। इससे पहले सपा और भाजपा सदस्यों के बीच खूब नोंक-झोंक हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। बाद में सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने गुरुवार को विधान परिषद में कहा है कि पिछली सरकारों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। हमारी सरकार विकासित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। यूपी बजट सत्र के पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहिए।

UP Budget Session LIVE: 10:52 AM- विधानसभा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कि वंदे मातरम का गजट हो चुका है अब पूरे भारतवासियों को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में गाना चाहिए। ये गर्व की बात है और गृह मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं।

UP Budget Session LIVE: 10:40 AM- गुरूवार को विधानसभा में सपा विधायक रागिनी सोनकर के तीखे तेवर दिखे। सवाल-जवाब के दौरान सपा विधायक और मंत्री नंदी के बीच थोड़ी नोक-झोंक भी हुई। सपा सदस्य ने कहा कि प्रश्नकाल में पूछा कि पिछले नौ सालों में धरातल पर कितने प्रतिशत औद्योगिक परियोजनाएं आ पाई हैं।

UP Budget Session LIVE: 10:39 AM- औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि यूपी में भाजपा सरकार में अब तक 15.99 लाख कर्मकारों को रोजगार मिला है। इतना ही नहीं जीडीपी में 127 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। औद्योगिक विकास मंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में सपा सदस्यों के सवालों के जवाब में यह जानकारी साझा की।

UP Budget Session LIVE: 10:37 AM- विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि किन्नर समाज के बारे में उनकी समस्याओं के बारे में विधानसभा में चर्चा होना ऐतिहासिक दिन है। उनके इस बयान पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सराहना करते हुए प्रश्न करने वाले सपा सदस्य सचिन यादव को धन्यवाद कहा। दरअसल, प्रश्नकाल में सपा के सचिन यादव ने किन्नरों की समस्या उठाई थीं।

UP Budget Session LIVE: 10:34 AM- उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने गुरुवार को विधान परिषद में कहा है कि पिछली सरकारों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। हमारी सरकार विकासित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है।

UP Budget Session LIVE: 10:30 AM- विधान परिषद में सत्तापक्ष और विपक्ष शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर आमने-सामने आ गए। विपक्ष ने प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े घटनाक्रम को लेकर जहां सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। वहीं भाजपाई सदस्यों ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा सरकार में इन्हीं शंकराचार्य पर लाठीचार्ज किया गया था।

UP Budget Session LIVE: 10:28 AM- सपा सदस्यों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत प्रयागराज में बच्चों की मौत और मेरठ में मां की हत्या और बेटी को अगवा करने के मामले में सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन सही जवाब न देकर एनसीआरबी के आंकड़े गिनाए जाने से सपा सदस्यों ने इसका विरोध किया।