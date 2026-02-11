UP Budget: योगी सरकार ने वेस्ट यूपी को दीं बड़ी सौगातें, इस जिले को मिली पहली औद्योगिक योजना

संक्षेप: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पेश बजट में मेरठ में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 250 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। शहर में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु रिंग रोड और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को पेश किए गए बजट में मेरठ समेत पूरे वेस्ट यूपी के लिए विकास की कुछ बड़ी सौगातें दी गई हैं। इस बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। बुलंदशहर को पहली औद्योगिक योजना दिये जाने की घोषणा हुई है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पेश बजट में मेरठ में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 250 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, शहर में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु रिंग रोड और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। मेरठ, सहारनपुर सहित प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित किया जाएगा, जो ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बुलंदशहर के लिए यह बजट ऐतिहासिक रहा है, जहां पहली बार किसी बड़ी औद्योगिक योजना की शुरुआत की जा रही है। साथ ही, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के लिए प्रदेश स्तर पर 5041 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसका सीधा लाभ मेरठ समेत वेस्ट यूपी के बुनकरों को मिलेगा। सभी जिला अस्पताल में अत्याधुनिक इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की स्थापना होगी।