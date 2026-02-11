UP Budget LIVE: यूपी का बजट आज, योगी सरकार चुनावी तोहफों का पिटारा खोलेगी?

up budget session 2026 live yogi government fm suresh khanna speech updates

UP Budget LIVE: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार का आज 10वां बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज सुबह 11 बजे विधान सभा में बजट पेश करेंगे। बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये के पार होने की उम्मीद है। चुनाव में जाने के पहले सरकार न केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर रकम आवंटित करने के लिए फिक्रमंद है बल्कि वह सामाजिक योजनाओं में पैसा डालकर समाज के हर तबके के चेहरे पर मुस्कान भी बिखेरने की कवायद में है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को बजट पर दस्तखत किए। ऐसे में देखना होगा कि बजट में आज क्या-क्या ऐलान हो सकते हैं।

11 Feb 2026, 09:50:04 AM IST UP Budget LIVE: बजट में औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर रहेगा जोर UP Budget LIVE: योगी सरकार अब तक हर बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर अच्छी रकम आवंटित करती रही है। इस बजट इसे और बढ़ाए जाने की उम्मीद है। बजट में उद्योगों को विभिन्न नीतियों के तहत दी जाने वाली रियायतों की रकम बढ़ाई जाएगी। नए औद्योगिक गलियारों की घोषणा होने की उम्मीद है। डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के लिए भी पैसा डाला जाएगा। लोक निर्माण विभाग का बजट बढ़ाकर सरकार प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी। मेट्रो परियोजनाओं के लिए रकम का प्रावधान होगा।

11 Feb 2026, 09:47:26 AM IST UP Budget LIVE: टेबलेट खरीद का बजट बढ़ने की संभावना, युवाओं की खिलेंगे चेहरे UP Budget LIVE: युवाओं के लिए भी बजट में मुस्कुराने की वजह होगी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना से वितरित किए जाने वाले टेबलेट खरीद का बजट बढ़ाया जा सकता है यानी, योजना के दायरे में ज्यादा मेधावियों को लाने की योजना है।

11 Feb 2026, 09:45:10 AM IST UP Budget LIVE: बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं की पेंशन और दिव्यांगों की सहायता राशि में इजाफा संभव UP Budget LIVE: वृद्धावस्था, निराश्रित महिलाओं की पेंशन और दिव्यांगजनों को भरण-पोषण के लिए दी जा रही राशि को एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर सकती है।

11 Feb 2026, 09:42:57 AM IST UP Budget LIVE: बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 2.5 लाख करोड़ आवंटित कर सकती है योगी सरकार UP Budget LIVE: वित्त मामलों के जानकारों के मुताबिक सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि आवंटित कर सकती है।

11 Feb 2026, 09:41:45 AM IST UP Budget LIVE: बजट में मिल सकती है शिक्षामित्रों को सौगात UP Budget LIVE: बजट में सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में इजाफा करती दिख सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने और उन्हें एरियर भी देने के आदेश दिए थे। तकरीबन 25 हजार अनुदेशक हैं और 1.43 लाख शिक्षामित्र प्रदेश में कार्यरत हैं। माना जा रहा है कि करीब 250 करोड़ रुपये इस मद में दिए जा सकते हैं।

11 Feb 2026, 09:40:07 AM IST UP Budget LIVE: बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्र सुरेश खन्ना ने पूजा-अर्चना की UP Budget LIVE: विधानसभा में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना के साथ देश की समृद्धि, विकास और समस्त प्रदेशवासियों के सुख-शांति एवं कल्याण की मंगलकामना की।

11 Feb 2026, 09:36:39 AM IST UP Budget LIVE: ‘आत्मनिर्भर-विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प वाला बजट होगा, बोले- सीएम योगी UP Budget LIVE: यूपी का बजट आज पेश होना है। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में 'नया उत्तर प्रदेश' सुशासन, समावेशी विकास और जनकल्याण की नीति के साथ एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश विधान मंडल में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट ‘आत्मनिर्भर-विकसित उत्तर प्रदेश’ के संकल्प को नई दिशा, नई ऊर्जा, स्पष्ट नीति-दृष्टि और ठोस कार्य योजना प्रदान करेगा। साथ ही, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में राज्य की प्रगति को सुनिश्चित करेगा।