Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Budget 1844 crore to Central UP how kind has Yogi government been to West
UP Budget 2026: मध्य यूपी को 1844 करोड़, बजट में पश्चिम पर कितनी मेहरबान हुई योगी सरकार?

UP Budget 2026: मध्य यूपी को 1844 करोड़, बजट में पश्चिम पर कितनी मेहरबान हुई योगी सरकार?

संक्षेप:

सरकार ने मध्य यूपी को 1844 करोड़ रुपये तो पश्चिम यूपी के लिए 1790 करोड़ रुपये का बजट दिया है। इसी तरह पूर्वांचल को विभिन्न योजनाओं व विकास के लिए 478.50 करोड़ रुपये और बुंदेलखंड के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

Feb 11, 2026 08:16 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी सरकार ने मध्य यूपी को 1844 करोड़ रुपये तो पश्चिम यूपी के लिए 1790 करोड़ रुपये का बजट दिया है। इसी तरह पूर्वांचल को विभिन्न योजनाओं व विकास के लिए 478.50 करोड़ रुपये और बुंदेलखंड के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं। लखनऊ के कैंसर संस्थान, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, नाइट सफारी के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

मध्य यूपी को मिलेंगे 1844.05 करोड़

लखनऊ में कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबन्धन, संचालन, सुरक्षा के लिए 50 करोड़
लखनऊ विकास क्षेत्र अन्य विकास प्राधिकरणों के लिए 800 करोड़ रुपये
लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क बनाने के लिए 207 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
प्रयागराज में सलोरी से हेतापट्टी तक गंगा नदी पर सेतु निर्माण के लिए -63.63 करोड़
प्रयागराज में यमुना नदी पर नैती सेतु के समानान्तर नए सेतु के लिए 42.42 करोड़ रुपये
कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम के पुनर्विकास के लिए 45 करोड़ रुपये
देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना के लिए 50 करोड़ दिए जाएंगे।
अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
अयोध्या तीर्थ विकास परिषद की ओर से अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास के लिए 150 करोड़ रुपये मिलेंगे।
शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की नई योजना के लिए 21 करोड़ रुपये दिए जाएंगे

पश्चिम यूपी के लिए 1790 करोड़ का बजट

नोएडा में जेवर अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना के लिए 750 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
सहारनपुर में स्पोर्टस कालेज के लिए दो करोड़
मेरठ में ध्यानचंद राज्य खेल विवि के लिए 60 करोड़
मेरठ में ध्यानचंद राज्य खेल विवि में निर्माण के लिए 30 करोड़
मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी व बस्ती में स्टेडियम के निर्माण के लिए 45 करोड़
मेरठ में मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विवि में नवीन भवन का निर्माण -80 करोड़ रुपये।
मेरठ,मथुरा-वृन्दावन और कानपुर विकास प्राधिकरण के तहत अवस्थापना सुविधाओं के विकास की नई योजनाओं के लिए 750 करोड़ रुपये
मथुरा में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए डेयरी प्लांट की स्थापना के लिए 23 करोड़ रुपये मिलेंगे। पहले 30 हजार लीटर क्षमता की डेयरी परियोजना प्रस्तावित की गई थी।
मुरादाबाद मंडल में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद की स्थापना के लिए 50 करोड़

पूर्वांचल के लिए 478.5 करोड़ दिए जाएंगे

भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना की नई योजना के लिए 21 करोड़ रुपये मिलेंगे
गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी गई
गोरखपुर के खजनी स्थित कम्बल उत्पादन केन्द्र के आधुनिकीकरण के लिए सात करोड़ 50 लाख रुपये दिए जाएंगे
मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र, मां विध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ और जनसुविधा स्थलों को विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये मिलेंगे
विंध्यवासिनी देवी धाम और वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए 100-100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
विध्यांचल मंडल में मां विध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना के लिए 50 करोड़
बुंदेलखंड के लिए 150 करोड़
बुंदेलखंड में पिछड़ेपन को कम करने के लिए 150 करोड़ रुपये
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
UP Budget UP Sarkar Budget 2026 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;