UP Budget 2026: मध्य यूपी को 1844 करोड़, बजट में पश्चिम पर कितनी मेहरबान हुई योगी सरकार?
सरकार ने मध्य यूपी को 1844 करोड़ रुपये तो पश्चिम यूपी के लिए 1790 करोड़ रुपये का बजट दिया है। इसी तरह पूर्वांचल को विभिन्न योजनाओं व विकास के लिए 478.50 करोड़ रुपये और बुंदेलखंड के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
यूपी सरकार ने मध्य यूपी को 1844 करोड़ रुपये तो पश्चिम यूपी के लिए 1790 करोड़ रुपये का बजट दिया है। इसी तरह पूर्वांचल को विभिन्न योजनाओं व विकास के लिए 478.50 करोड़ रुपये और बुंदेलखंड के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं। लखनऊ के कैंसर संस्थान, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, नाइट सफारी के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
मध्य यूपी को मिलेंगे 1844.05 करोड़
|लखनऊ में कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
|लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबन्धन, संचालन, सुरक्षा के लिए 50 करोड़
|लखनऊ विकास क्षेत्र अन्य विकास प्राधिकरणों के लिए 800 करोड़ रुपये
|लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क बनाने के लिए 207 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
|प्रयागराज में सलोरी से हेतापट्टी तक गंगा नदी पर सेतु निर्माण के लिए -63.63 करोड़
|प्रयागराज में यमुना नदी पर नैती सेतु के समानान्तर नए सेतु के लिए 42.42 करोड़ रुपये
|कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम के पुनर्विकास के लिए 45 करोड़ रुपये
|देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना के लिए 50 करोड़ दिए जाएंगे।
|अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
|अयोध्या तीर्थ विकास परिषद की ओर से अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास के लिए 150 करोड़ रुपये मिलेंगे।
|शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की नई योजना के लिए 21 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
पश्चिम यूपी के लिए 1790 करोड़ का बजट
|नोएडा में जेवर अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना के लिए 750 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
|सहारनपुर में स्पोर्टस कालेज के लिए दो करोड़
|मेरठ में ध्यानचंद राज्य खेल विवि के लिए 60 करोड़
|मेरठ में ध्यानचंद राज्य खेल विवि में निर्माण के लिए 30 करोड़
|मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी व बस्ती में स्टेडियम के निर्माण के लिए 45 करोड़
|मेरठ में मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विवि में नवीन भवन का निर्माण -80 करोड़ रुपये।
|मेरठ,मथुरा-वृन्दावन और कानपुर विकास प्राधिकरण के तहत अवस्थापना सुविधाओं के विकास की नई योजनाओं के लिए 750 करोड़ रुपये
|मथुरा में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए डेयरी प्लांट की स्थापना के लिए 23 करोड़ रुपये मिलेंगे। पहले 30 हजार लीटर क्षमता की डेयरी परियोजना प्रस्तावित की गई थी।
|मुरादाबाद मंडल में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद की स्थापना के लिए 50 करोड़
पूर्वांचल के लिए 478.5 करोड़ दिए जाएंगे
|भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना की नई योजना के लिए 21 करोड़ रुपये मिलेंगे
|गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी गई
|गोरखपुर के खजनी स्थित कम्बल उत्पादन केन्द्र के आधुनिकीकरण के लिए सात करोड़ 50 लाख रुपये दिए जाएंगे
|मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र, मां विध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ और जनसुविधा स्थलों को विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये मिलेंगे
|विंध्यवासिनी देवी धाम और वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए 100-100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
|विध्यांचल मंडल में मां विध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना के लिए 50 करोड़
|बुंदेलखंड के लिए 150 करोड़
|बुंदेलखंड में पिछड़ेपन को कम करने के लिए 150 करोड़ रुपये
