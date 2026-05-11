गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, टायर फटने से कई बार पलटी तेज रफ्तार डबल डेकर बस, मची चीख पुकार
बदायूं के मूसाझाग क्षेत्र में रविवार देर रात गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक भीषण हादसा हो गया। फतेहपुर से लुधियाना जा रही एक डबल डेकर बस का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई।
गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार की देर रात एक और भीषण हादसा हो गया। फतेहपुर जिले के खागा से सवारियां लेकर लुधियाना (पंजाब) जा रही एक डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। मूसाझाग क्षेत्र के सराय पिपरिया गांव के पास तेज रफ्तार बस टायर फटने से अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई। इससे चीख पुकार मच गई। हादसे में फतेहपुर निवासी 28 वर्षीय अनुज की मौके पर मौत हो गई। 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। इनमें गर्भवती महिला समेत छह यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
हादसा रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे गंगा एक्सप्रेस-वे के 202 किलोमीटर प्वाइंट पर हुआ। घायलों के मुताबिक अधिकांश यात्री उस समय सो रहे थे। अचानक तेज धमाके के साथ बस का टायर फट गया और चालक नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद बस तीन से चार बार पलटती हुई दूसरी लेन तक पहुंच गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा-तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर मदद के लिए मूसाझाग, दातागंज समेत आसपास के थानों की पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया।
जोरदार धमाका और बस
गंगा एक्सप्रेस-वे पर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम ने टोल प्लाजा से एंबुलेंस और पीआरबी वाहनों को तत्काल मौके पर रवाना किया। घायल यात्रियों ने बताया कि बस काफी तेज गति से दौड़ रही थी। अचानक संतुलन बिगड़ा और जोरदार धमाकेदार बस पलट गई। बस में ऊपरी हिस्से में सो रहे लोग केबिन में फंस गए, कुछ केबिन से नीचे गिरे।
मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बस से बाहर निकाल कर एंबुलेंस से अस्पताल भेजा। कुछ घायलों को दातागंज सीएचसी, जिला अस्पताल और कुछ गंभीर मरीजों को बरेली रेफर किया गया। बदायूं के जिला अस्पताल में रात करीब 12:20 बजे पंजाब निवासी संपत, बुद्धा यादव, गुनगुन, साहिल तथा फतेहपुर के अर्जुन कुमार को भर्ती कराया गया। अर्जुन कुमार का एक पैर कट गया, जबकि दूसरा पैर टूट गया।
सबसे पहले मौके पर यूपीडा की एंबुलेंस व पीआरबी पहुंची
हादसे के बाद हुई जोरदार धमाके की आवाज सुनकर यहां से गुजर रहे वाहन चालकों ने घटपुरी और डहरपुर टोल पुल पर मौजूद कर्मचारियों को जानकारी दी। जिसके बाद दोनों स्थानों से एंबुलेंस व पीआरबी मौके पर पहुंची।
एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि मूसाझाग इलाके में सराय पिपरिया गांव के पास टायर फटने से बस का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गयी। बस फतेहपुर से लुधियाना जा रही थी। हादसे में से पांच घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक यात्री गंभीर घायल है। बाकी गर्भवती महिला सहित चार घायल खतरे से बाहर हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।