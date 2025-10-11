आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत पर मायावती जातिवाद को लेकर भड़कीं, कहा- शासन में दंश आज भी हावी

बसपा प्रमुख मायावती ने आईपीएस वाई पूरन कुमार की दुखद मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आईपीएस वाई पूरन कुमान ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। मायावती ने जातिवादी शोषण व प्रताड़ना की आलोचना की।

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने कहा कि हरियाणा राज्य में आईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई. पूरन कुमार, जिनकी पत्नी भी स्वंय हरियाणा की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, द्वारा जातिवादी शोषण व प्रताड़ना के कारण की गयी आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ख़ासकर दलित व बहुजन समाज के लोग काफी उद्वेलित हैं। यह अति-दुखद व अति-गंभीर घटना ख़ासकर एक सभ्य सरकार के लिये शर्मनाक है और यह साबित करती है कि लाख दावों के बावजूद जातिवाद का दंश कितना अधिक ख़ासकर शासन-प्रशासन में हावी है और सरकारें इसको रोक पाने में विफल साबित हो रही हैं। वैसे यह सब सरकार की नीयत व नीति की बात ज्यादा है।