यूपी की इस लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश, गिरोह का सरगना फरार; छह गैंग मेंबर हुए गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार चंदौली जिले के दाउदपुर निवासी अजीत ने आगरा के ट्रांस जमुना कॉलोनी, एत्माददौला निवासी एक परिवार से संपर्क कर उनके पुत्र सचिन की शादी कराने का झांसा दिया। प्लानिंग के तहत दूल्हे की मां मीरा देवी पति अखिलेश के साथ सोमवार को राजगढ़ थाना क्षेत्र के भागलपुर गांव पहुंचीं।
शादी कराने के नाम पर लोगों से धन उगाही करने वाले गिरोह का मिज राजगढ़ पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरोह का सरगना फरार है। आरोपियों ने आगरा के एक परिवार से शादी के नाम पर डेढ़ लाख रुपये की ठगी की थी।
पुलिस के अनुसार चंदौली जिले के दाउदपुर निवासी अजीत ने आगरा के ट्रांस जमुना कॉलोनी, एत्माददौला निवासी एक परिवार से संपर्क कर उनके पुत्र सचिन की शादी कराने का झांसा दिया। तय योजना के तहत दूल्हे की मां मीरा देवी पति अखिलेश के साथ सोमवार को राजगढ़ थाना क्षेत्र के भागलपुर गांव पहुंचीं। यहां शादी की तैयारियों, कपड़े और आभूषण खरीदने के नाम पर गिरोह के सदस्यों ने उनसे 1.5 लाख रुपये ऐंठ लिए। शाम को दूल्हे पक्ष को विशुनपुरा गांव स्थित एक छोटे मंदिर ले जाया गया। वहां पहले से मौजूद युवती से आनन-फानन में शादी करा दी गई।
इसके बाद सभी लोग ऑटो से मिर्जापुर के लिए रवाना हुए। रास्ते में नदीहार बाजार पहुंचने पर दुल्हन ने ठंड लगने की बात कहकर स्वेटर खरीदने को कहा। मौका पाकर वह भागने लगी, लेकिन दूल्हे पक्ष के लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसी बीच शादी कराने वाले अन्य लोग वहां पहुंच गए और दूल्हे पक्ष से मारपीट करने लगे। किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने सभी को थाने लाकर पूछताछ की। इसके बाद ठग गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन मनीषा समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 30 हजार रुपये बरामद किए हैं। थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि फरार सरगना अजीत की तलाश जारी है।
ये आरोपी पकड़ाए
मनीषा निवासी भवानीपुर, राजगढ़ मिर्जापुर।
जिऊती निवासी चौखड़ा, राजगढ़, मिर्जापुर।
रीता निवासी लालपुर, मड़िहान मिर्जापुर
जितेंद्र और उसकी पत्नी महिमा निवासी, दाउदपुर, चकिया, चंदौली।
रामविलास निवासी सवैया पट्टीदारी, सैयदराजा, चंदौली।
दो से तीन हजार रुपए में तैयार करते थे दुल्हन
थानाध्यक्ष वेद प्रकाश ने बताया कि चंदौली के दाउदपुर निवासी अजीत का एक संगठित गिरोह है। जो फर्जी दुल्हन बनाकर और दुल्हन के रिश्तेदार-नातेदार बनकर झांसा दे ठगी करते थे। दो से तीन हजार रुपए में गांव से ही लड़की को दुल्हन बनने के लिए तैयार कर लेते थे। शादी कराने के लिए दूर-दराज के लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। उसके बाद उन्हें अपने चिह्नित स्थान पर बुलाकर घटना को अंजाम देते थे। गिरोह के सदस्य आठ से दस फर्जी शादियां करा चुके हैं। एक से तीन लाख रुपए में सौदा तय करते थे।
