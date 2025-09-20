UP BPharma Pass Youth Became thug to fulfil Girlfriend and his needs arrested with 45 liter diesel बीफार्मा के बाद भी बेरोजगार रहा तो प्रेमिका के शौक पूरे करने को बना ठग, 45 लीटर डीजल के साथ पकड़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
UP BPharma Pass Youth Became thug to fulfil Girlfriend and his needs arrested with 45 liter diesel

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगराSat, 20 Sep 2025 08:35 AM
यूपी में आगरा के फतेहाबाद में प्रेमिका और अपने शौक पूरे करने के लिए बी-फार्मा पास युवक अपराध की राह पर चल पड़ा। पेट्रोल पंपों से ड्रमों में डीजल भरवाने के बाद फर्जी फोन पे रसीद दिखाकर ठगी करने का आरोपी शुक्रवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 75 हजार रुपये, 45 लीटर डीजल, मोबाइल और किराए पर ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की।

सहायक पुलिस आयुक्त फतेहाबाद अमरदीप लाल ने बताया कि 20 अगस्त को गंगा पेट्रोल पम्प नयापुरा पर काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक द्वारा 17 हजार रुपये का डीजल ड्रमों में भरवाया गया। फर्जी फोन पे पर पेमेंट की रसीद दिखाकर चला गया। सेल्समैन धर्मेंद्र कुमार निवासी (बसई अरेला) ने शाम को रुपयों का मिलान किया तो 17 हजार रुपये कम निकले।

अकाउंट डिटेल निकाली तो उसमें 17 हजार रुपये की कोई एंट्री नहीं थी। इसको लेकर मैनजर संजीव कुमार ने थाना फतेहाबाद मुकदमा दर्ज कराया। इसी दौरान फिरोजाबाद रोड चर्रपुरा के पास स्थित सूर्य प्रकाश फिलिंग स्टेशन के सेल्समैन ने भी फतेहाबाद पुलिस से शिकायत की कि काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी सवार युवक 31 हजार रुपये का डीजल डलवा कर ले गया। फर्जी फोन पे की रसीद दिखाई जबकि उसका पेमेंट खाते में नहीं आया था।

सीसीटीवी से फुटेज निकालकर की गई तलाश

एसीपी ने बताया कि जांच के लिए कई टीमों को लगाया गया था। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज निकालकर आरोपी की तलाश की जा रही थी। शुक्रवार चेकिंग के दौरान सूचना पर पुलिस ने शमसाबाद रोड रेलवे लाइन के पास घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस टीम ने गाड़ी खोलकर देखा तो उसमें डीजल के ड्रम रखे हुए थे। गिरफ्तार युवक ने अपना नाम सुमित कुशवाहा पुत्र भूरी सिंह निवासी महरामपुरा (फतेहाबाद) बताया। तलाशी में 75 हजार रुपये, मोबाइल, तीन खाली ड्रम, 45 लीटर डीजल बरामद हुआ।

बी फार्मा किया, लेकिन नहीं मिली नौकरी

पूछताछ में सुमित ने बताया कि उसने बी फार्मा किया है, लेकिन नौकरी नहीं लगी। गर्लफ्रेंड व अपने खर्चे पूरे करने के लिए वह यह अपराध करता था। उसने एक कंपनी से पांच हजार रुपए प्रतिदिन पर स्कॉर्पियो गाड़ी ली थी। उसमें ड्रम रखकर पेट्रोल पम्प से डीजल भरवाता था। यह डीजल वह ट्रक चालकों को पेट्रोल पंप का एजेंट बताकर बेचता था। पकड़ने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, एसआई योगेंद्र कुमार, सुमित कुमार, पवन, अखिलेश, धीरेंद्र आदि मौजूद थे।

