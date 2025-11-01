एक हफ्ते में तीन नाबालिग बच्चियों से रेप करने वाला गिरफ्तार, लालच देकर ले जाता था साथ

संक्षेप: एक 19 वर्षीय युवक को एक हफ़्ते में 8-10 साल की तीन नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। स्कूल छोड़ चुका आरोपी, लड़कियों को खाने के सामान का लालच देकर अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाता था और उनके साथ बलात्कार करता था।

यूपी के मेरठ में एक 19 साल के युवक ने तीन नाबालिग लड़कियों का रेप किया। युवक ने तीन लड़कियों से एक ही हफ्ते के अंदर रेप किया। इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए सहारनपुर पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि एक 19 वर्षीय युवक को एक हफ़्ते में 8-10 साल की तीन नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। स्कूल छोड़ चुका आरोपी, लड़कियों को खाने के सामान का लालच देकर अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाता था और उनके साथ बलात्कार करता था।

सहारनपुर के एसपी (ग्रामीण) सागर जैन ने इस बारे में बताया कि तीनों बलात्कार पीड़िताओं के परिवारों ने 25 और 29 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात बाइक सवार उनकी बेटियों को पास के जंगलों में ले गया और उनके साथ बलात्कार किया। एसपी ने कहा कि शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने लगभग 60 सीसीटीवी कैमरों की जांच की और आरोपी की पहचान की। तीनों मामलों में समानता थी, जिससे संकेत मिला था कि सभी मामलों में एक ही व्यक्ति शामिल हो सकता है। आरोपी को गुरुवार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और उसने कबूल किया कि उसने तीनों नाबालिगों का यौन उत्पीड़न किया था।

एसपी ने बताया कि आरोपी शाम के समय नाबालिग लड़कियों की तलाश में घूमता था और रास्ता पूछने के बहाने उनके पास पहुंचकर उन्हें मिठाई का लालच देता था। लड़कियों के साथ रेप करने के बाद, वह उन्हें उनके घरों के पास छोड़ देता था। पुलिस ने बताया कि पीड़ित गरीब परिवारों से हैं और उसी इलाके में रहती हैं। एसपी ने कहा कि तीनों पीड़िताओं की हालत स्थिर है और सहारनपुर पुलिस की मिशन शक्ति टीम उनकी काउंसलिंग कर रही है।