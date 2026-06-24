यूपी: सफाई कर्मचारी की तीन टुकड़ों में कटी लाश मिली, 17 दिन से था लापता

29 साल का योगेश कुमार गोरखपुर में नगर निगम में ठेकेदार के अंडर में सफाई का काम करता था। बीते सात जून को वह घर से गोरखपुर में काम करने के लिए निकला था लेकिन वापस घर नहीं लौटा। परिवारीजनों ने अपनी रिश्तेदारी और अन्य जगहों पर काफी खोजबीन की लेकिन योगेश कुमार का कहीं पता नहीं चल सका।

UP News : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक सफाई कर्मचारी की तीन टुकड़ों में कटी लाश मिली है। सफाई कर्मचारी 17 दिन से लापता था। ग्रामीणों को बुधवार सुबह शव से बदबू आने पर इसकी जानकारी हुई। तब उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। परिवारवालों के मुताबिक सफाई कर्मचारी 17 दिन से लापता था। वह गोरखपुर में काम करने के लिए घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार तभी से उसकी तलाश में जुटा था।

मिली जानकारी के अनुसार कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में पडरी स्थित ईट भठ्ठे के पास झाड़ी में बुधवार को हत्या कर फेंका गया शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव तीन टुकड़े में था और दुर्गन्ध उठ रही थी। शव की पहचान पिछले 17 दिन से लापता सफाई कर्मी में योगेश कुमार के रूप में हुई।

हाटा कोतवाली के गिदहा धनहा निवासी रामप्यारे का 29 वर्षीय बेटा योगेश कुमार गोरखपुर में नगर निगम में ठेकेदार के अंडर में सफाई का काम करता था। बीते 7 जून को घर से गोरखपुर में काम करने के लिए निकला मगर वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने अपनी रिश्तेदारी और अन्य जगहों पर काफी खोजबीन की लेकिन योगेश कुमार का कहीं पता नहीं चल सका।

17 जून को लापता युवक के पिता रामप्यारे ने बेटे योगेश कुमार को लापता होने का प्रार्थना पत्र हाटा कोतवाली पुलिस को दिया लेकिन पुलिस लापता युवक का पता नहीं लगा सकी है। बुधवार सुबह योगेश कुमार का शव हाटा कोतवाली के पड़री स्थित ईट भठ्ठे के पास झाड़ी में हत्या कर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव से दुर्गन्ध उठने पर आस पास के लोगों ने मौके पर पहुंच देख कर शोर मचाया। किसी ने घटना की जानकारी हाटा कोतवाली पुलिस को दी।