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यूपी: सफाई कर्मचारी की तीन टुकड़ों में कटी लाश मिली, 17 दिन से था लापता

Ajay Singh संवाददाता, कुशीनगर
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29  साल का योगेश कुमार गोरखपुर में नगर निगम में ठेकेदार के अंडर में सफाई का काम करता था। बीते सात जून को वह घर से गोरखपुर में काम करने के लिए निकला था लेकिन वापस घर नहीं लौटा। परिवारीजनों ने अपनी रिश्तेदारी और अन्य जगहों पर काफी खोजबीन की लेकिन योगेश कुमार का कहीं पता नहीं चल सका।

यूपी: सफाई कर्मचारी की तीन टुकड़ों में कटी लाश मिली, 17 दिन से था लापता

UP News : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक सफाई कर्मचारी की तीन टुकड़ों में कटी लाश मिली है। सफाई कर्मचारी 17 दिन से लापता था। ग्रामीणों को बुधवार सुबह शव से बदबू आने पर इसकी जानकारी हुई। तब उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। परिवारवालों के मुताबिक सफाई कर्मचारी 17 दिन से लापता था। वह गोरखपुर में काम करने के लिए घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार तभी से उसकी तलाश में जुटा था।

मिली जानकारी के अनुसार कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में पडरी स्थित ईट भठ्ठे के पास झाड़ी में बुधवार को हत्या कर फेंका गया शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव तीन टुकड़े में था और दुर्गन्ध उठ रही थी। शव की पहचान पिछले 17 दिन से लापता सफाई कर्मी में योगेश कुमार के रूप में हुई।

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हाटा कोतवाली के गिदहा धनहा निवासी रामप्यारे का 29 वर्षीय बेटा योगेश कुमार गोरखपुर में नगर निगम में ठेकेदार के अंडर में सफाई का काम करता था। बीते 7 जून को घर से गोरखपुर में काम करने के लिए निकला मगर वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने अपनी रिश्तेदारी और अन्य जगहों पर काफी खोजबीन की लेकिन योगेश कुमार का कहीं पता नहीं चल सका।

17 जून को लापता युवक के पिता रामप्यारे ने बेटे योगेश कुमार को लापता होने का प्रार्थना पत्र हाटा कोतवाली पुलिस को दिया लेकिन पुलिस लापता युवक का पता नहीं लगा सकी है। बुधवार सुबह योगेश कुमार का शव हाटा कोतवाली के पड़री स्थित ईट भठ्ठे के पास झाड़ी में हत्या कर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव से दुर्गन्ध उठने पर आस पास के लोगों ने मौके पर पहुंच देख कर शोर मचाया। किसी ने घटना की जानकारी हाटा कोतवाली पुलिस को दी।

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मौके पंहुची पुलिस के अनुसार युवक का शव तीन टुकड़े में बटा हुआ था। सिर और पैर शरीर से अलग था। शव आधा सड़ चुका था। शरीर के कपड़े बगल में फाड़ कर फेंके गये थे। शव की पहचान लापता योगेश कुमार निवासी गिदहा धनहा थाना हाटा कोतवाली के रूप में हुई। मौके पर पंहुची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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