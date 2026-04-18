UP Board Result 2026 LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जल्द, मार्कशीट यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

up board result 2026 live updates uttar pradesh class 10th 12th result kab ayega

UP Board Result 2026 Live Updates : यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। नतीजों के ऐलान के साथ उत्तर प्रदेश के 52 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परिणाम 25 अप्रैल के आसपास जारी होने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटर रिजल्ट upresults.nic.in, upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकेगा। नतीजे घोषित किए जाने पर आप आसानी से लाइव हिन्दुस्तान में अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट (UPMSP 10th 12th Result 2026 ) चेक कर सकेंगे। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2026 का परिणाम जारी करने के साथ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट डिजिलॉकर ( digilocker ) पर जारी किया जाएगा। यह वेरीफाइड होने के साथ डिजिटली हस्ताक्षरित भी होगा। इसमें क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑफलाइन मार्कशीट कम सर्टिफिकेट पहले की तरह बाद में विद्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग का काम खत्म हो चुका है। अब बोर्ड रिजल्ट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक सटीक तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि शासन से हरी झंडी मिलते ही परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। यूपी बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

18 Apr 2026, 04:08:01 PM IST UP Board Result 2026 Live Updates : रिजल्ट के बाद तुरंत मिलेगी डिजिटल मार्कशीट, ऐसे करें डाउनलोड UP Board Result 2026 Live Updates : यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट से अपनी डिजिटल मार्कशीट आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। यह मार्कशीट तुरंत उपलब्ध हो जाती है, जिससे छात्रों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती और वे घर बैठे अपने अंक देख सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस डिजिटल मार्कशीट को सुरक्षित डाउनलोड कर लें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए संभालकर रखें।

18 Apr 2026, 03:59:23 PM IST UP Board Result 2026 Live Updates : इन आसान स्टेप्स में डाउनलोड करें अपना रिजल्ट UP Board Result 2026 Live Updates : यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट ऑनलाइन आसानी से देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in या upmsp.edu.in पर जाना होगा, जहां रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करते ही उनकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी। छात्र अपनी प्रोविजनल मार्कशीट को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, ताकि आगे किसी भी जरूरी काम में इसका इस्तेमाल किया जा सके। ध्यान रहे कि यह ऑनलाइन मार्कशीट अस्थायी होती है, जबकि ओरिजिनल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों के माध्यम से जारी की जाएगी।

18 Apr 2026, 03:56:07 PM IST UP Board Result 2026 Live Updates : डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी मिलेगा रिजल्ट, ऐसे करें चेक UP Board Result 2026 Live Updates : यूपी बोर्ड का रिजल्ट इस बार सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि छात्र डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी अपना परिणाम आसानी से देख सकेंगे। यह व्यवस्था खास तौर पर इसलिए की गई है ताकि रिजल्ट के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक के कारण होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान पोर्टल भी छात्रों को नतीजे देखने का विकल्प देगा। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर के जरिए लॉगिन करना होगा, जिसके बाद उनका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा और वे उसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

18 Apr 2026, 03:47:09 PM IST UP Board Result 2026 Live Updates : यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने का नियम क्या है UP Board Result 2026 Live Updates : यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा में पास होने का नियम सीधा और स्पष्ट है। हर छात्र को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होता है। आसान शब्दों में समझें तो अगर कोई पेपर 100 नंबर का है, तो उसमें कम से कम 33 नंबर लाने ही होंगे, तभी उस विषय में पास माना जाएगा। जिन विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल होते हैं, वहां सिर्फ कुल नंबर से पास नहीं माना जाता, बल्कि दोनों हिस्सों में अलग अलग पास होना जरूरी होता है। अगर किसी छात्र के एक या दो विषयों में नंबर कम रह जाते हैं, तो उसे फेल नहीं माना जाता बल्कि उसे कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका दिया जाता है, जिससे वह दोबारा परीक्षा देकर अपना साल बचा सकता है।

18 Apr 2026, 03:40:12 PM IST UP Board Result 2026 Live Updates : 1.5 लाख शिक्षकों ने रिकॉर्ड समय में जांचीं 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां UP Board Result 2026 Live Updates : यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 की तैयारी इस बार तेज रफ्तार में पूरी की गई। जहां करीब 1.5 लाख शिक्षकों ने 250 से अधिक मूल्यांकन केंद्रों पर मिलकर लगभग 3 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की। यह मूल्यांकन प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू होकर अप्रैल की शुरुआत तक चली और निर्धारित समय के भीतर पूरी कर ली गई, जिसके बाद अब बोर्ड का फोकस रिजल्ट तैयार करने के अंतिम चरण पर है। इतने बड़े स्तर पर कॉपियों की जांच को समय पर पूरा करना इस बार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे संकेत मिलते हैं कि रिजल्ट भी तय समय के आसपास जारी किया जा सकता है।