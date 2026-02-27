यूपी बोर्ड: एक छात्रा की परीक्षा को लगे 15 शिक्षक-कर्मी, पूरे कमरे में अकेले दिया एग्जाम

यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान एक अजब-गजब मामला देखने को मिला है। बोर्ड परीक्षा के दौरान आमतौर पर भीड़, अफरा-तफरी और सख्त निगरानी की तस्वीर सामने आती है, लेकिन गुरुवार को भरथना के एक परीक्षा केंद्र पर इसका बिल्कुल उलटा नजारा देखने को मिला।

यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान एक अजब-गजब मामला देखने को मिला है। बोर्ड परीक्षा के दौरान आमतौर पर भीड़, अफरा-तफरी और सख्त निगरानी की तस्वीर सामने आती है, लेकिन गुरुवार को भरथना के एक परीक्षा केंद्र पर इसका बिल्कुल उलटा नजारा देखने को मिला। अकेली छात्रा को कृषि जन्तु विज्ञान की परीक्षा दिलाने के लिए एक दो नहीं बल्कि 15 शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी करनी पड़ी। पूरे कमरे में अकेली परीक्षा दे रही छात्रा पर निगरानी के लिए दो कक्ष निरीक्षकों के अलावा अन्य अधिकारी भी तैनात रहे।

यूपी के इटावा में भरथना कस्बे में एसएवी इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यूपी बोर्ड के परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक गुरुवार को सुबह की पाली में इंटर की कृषि जंतु विज्ञान की परीक्षा थी। एसएवी इंटर कॉलेज में कृषि जंतु विज्ञान की परीक्षा देने के लिए सिर्फ एक छात्रा ही पंजीकृत थी। गौरी यादव निर्धारित समय पर परीक्षा देने के लिए पहुंच गई। इस छात्रा की परीक्षा कराने के लिए 15 शिक्षकों, कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। केंद्र की सभी व्यवस्थाएं चौक चौबंद की गई थीं।

परीक्षा कराए जाने के लिए परीक्षा केंद्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट, एक केंद्र व्यवस्थापक, एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक ने अपनी ड्यूटी संभाली। परीक्षा कक्ष में दो कक्ष निरीक्षक ड्यूटी पर लगाए गए थे। एक कक्ष निरीक्षक को रिलीवर के रूप में भी रखा जाता है। स्कूल के आंतरिक सचल दल में शामिल तीन शिक्षक भी पूरी परीक्षा के दौरान मौजूद रहे। परीक्षा कराने सफाई आदि की व्यवस्था और बंडल लाने ले जाने की व्यवस्था में तैनात कॉलेज के चार कर्मचारियों और दो पुलिस कर्मचारी भी ड्यूटी पर मुस्तैद रहे।