UP Board Exam 2026 Dates: यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 18 फरवरी से, शेड्यूल जारी

UP Board Exam 2026 Dates: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से आरंभ होकर 12 मार्च को संपन्न होगी। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट में पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में शेड्यूल जारी किया है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने बुधवार को वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम घोषित कर दिए। दोनों परीक्षाएं एक साथ 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2026 को समाप्त होंगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार, परीक्षाएं पूर्ववत दो पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे तक होगी।

दोनों परीक्षाएं कुल 15 कार्य दिवसों में पूरी होंगी हाईस्कूल की परीक्षा 18 फरवरी को हिंदी विषय से शुरू होकर 12 मार्च को कृषि विषय के साथ समाप्त होगी। वहीं, इंटरमीडिएट की परीक्षा 18 फरवरी को सामान्य हिंदी से आरंभ होकर 12 मार्च को कंप्यूटर विषय की परीक्षा के साथ संपन्न होगी। यूपी बोर्ड के अनुसार, इस बार विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की तैयारी के लिए परीक्षा के दौरान पर्याप्त अंतराल मिलेगा। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाएं कुल 15 कार्य दिवसों में पूरी की जाएंगी।

प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर भी निर्देश जारी 19 फरवरी को हाईस्कूल के विद्यार्थियों की कंप्यूटर और सिलाई की परीक्षा होगी, जबकि इंटर के विद्यार्थियों के व्यावसायिक विषयों की परीक्षा भी इसी दिन आयोजित की जाएगी। 20 फरवरी को इंटरमीडिएट के लिए अंग्रेजी और संस्कृत की परीक्षा निर्धारित है। बोर्ड ने सभी विद्यालयों को समय से तैयारी पूर्ण करने तथा प्रायोगिक परीक्षाओं (प्रैक्टिकल्स) के आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।