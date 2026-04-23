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UP Board 10th Result 2026 LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज, 27 लाख छात्रों का इंतजार खत्म; जानें कैसे करें चेक

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: यूपी बोर्ड 10वीं का परिणाम 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे घोषित हो रहा है। सभी छात्र यूपी बोर्ड (UPMSP) की आधिकारिक वेबसाइट, डिजीलॉकर या एसएमएस के जरिए अपनी मार्कशीट तुरंत चेक कर सकते हैं।

UP Board 10th Result 2026 LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज, 27 लाख छात्रों का इंतजार खत्म; जानें कैसे करें चेक

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Himanshu Tiwari| लाइव हिन्दुस्तान,प्रयागराज | Thu, 23 Apr 2026 06:45 AM IST
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UP Board 10th Result 2026 Live Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज यानी 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे हाईस्कूल के नतीजे जारी करने जा रहा है। इस साल करीब 27.32 लाख छात्र-छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी थी, जिनका महीनों का लंबा इंतजार आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खत्म हो जाएगा। जैसे ही नतीजों की घोषणा होगी, आधिकारिक वेबसाइट्स और अन्य प्लैटफॉर्म्स पर रिजल्ट का लिंक तुरंत लाइव कर दिया जाएगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट, डिजीलॉकर या एसएमएस के जरिए अपनी मार्कशीट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान पर नतीजों को आसानी से देखने के लिए छात्र नीचे दिए लिंक पर विजिट कर सकते हैं।

रिकॉर्ड स्पीड से चेक हुईं कॉपियां

इस बार यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं और कॉपियों की चेकिंग के मामले में गजब की तेजी दिखाई है। आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच कराई गई थीं। इसके तुरंत बाद, 18 मार्च से 4 अप्रैल के बीच कॉपियों का मूल्यांकन भी पूरा कर लिया गया। इतनी जल्दी चेकिंग पूरी करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बोर्ड ने करीब 1.53 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी, जिनमें से 83,800 से ज्यादा तो सिर्फ एग्जामिनर थे। इस ज़बरदस्त स्पीड का ही नतीजा है कि पिछले साल (25 अप्रैल) के मुकाबले इस बार रिजल्ट और भी पहले आ रहा है। यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 की पल पल की जानकारी के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

23 Apr 2026, 06:45:36 AM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: रिजल्ट चेक करने का सबसे आसान तरीका

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: अगर आप सीधा वेबसाइट से नतीजे देखना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें -

1. सबसे पहले यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर जाएं।

2. होमपेज पर आपको "UP Board Class 10 Result 2026" का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना रोल नंबर और जो भी जरूरी डिटेल्स मांगी गई हैं, वो सही सही भरें।

4. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

5. इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकालकर रख लें।

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23 Apr 2026, 06:39:43 AM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: मार्कशीट में किए गए हैं 16 बड़े बदलाव

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: फर्जी मार्कशीट और धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस बार यूपी बोर्ड ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। 2026 की इस नई मार्कशीट में करीब 16 तरह के सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं। इनमें से कुछ तो खुली आंखों से देखे जा सकते हैं, जबकि कुछ को चेक करने के लिए खास उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी।

इतना ही नहीं, नतीजों को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए प्रयागराज, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर जैसे बड़े जिलों में 'हाइब्रिड टेक्नोलॉजी' का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कॉपियों के नंबरों को मैन्युअली चढ़ाने के साथ साथ डिजिटल तरीके से भी अपलोड किया गया, ताकि कोई भी गलती न हो और बच्चों की मेहनत का उन्हें पूरा फल मिले।

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23 Apr 2026, 06:38:16 AM IST

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: वेबसाइट क्रैश हो तो कैसे चेक करें?

UP Board 10th Result 2026 Live Updates: अक्सर देखा जाता है कि 27 लाख बच्चों का ट्रैफिक जब एक साथ वेबसाइट पर आता है, तो सर्वर डाउन होने या वेबसाइट क्रैश होने की दिक्कतें आम हो जाती हैं। ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराने या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने इसका भी पक्का इंतजाम किया है।

अगर आधिकारिक वेबसाइट (upmsp.edu.in या upresults.nic.in) धीमी चले, तो आप झट से डिजीलॉकर (DigiLocker) का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको डिजीलॉकर ऐप या वेबसाइट पर जाना है, अपने मोबाइल नंबर या आधार से लॉगिन करना है और एजुकेशन सेक्शन में जाकर अपना डिजिटल स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लेना है। यह डिजिटल मार्कशीट पूरी तरह से वेरीफाइड और हर जगह मान्य होगी।

इसके अलावा, जिन इलाकों में इंटरनेट की दिक्कत है, वहां के स्टूडेंट्स सिर्फ एक एसएमएस (SMS) भेजकर भी अपना रिजल्ट पा सकते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें UP10 (स्पेस) अपना रोल नंबर और इसे 56263 पर भेज दें। कुछ ही सेकंड्स में आपके विषयवार नंबर आपके फोन की स्क्रीन पर होंगे।

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