यूपी : जमीन के झगड़े को लेकर खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी-डंडे; महिला समेत कई घायल
गांव की आबादी की जमीन पर पिंटू कुशवाहा का छप्पर रखा हुआ है। इसी जमीन को लेकर दो परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। विवादित भूमि को लेकर दूसरे पक्ष ने स्थगन आदेश भी प्राप्त कर रखा है। मंगलवार की रात कुशवाहा परिवार की एक मंदबुद्धि महिला विवादित जमीन पर स्थित झोपड़ी के पास चूल्हा बना रही थी।
UP News : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के खरसाल बबुईया गांव के खैरा टोला में मंगलवार की रात जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। लाठी-डंडों से हुई इस हिंसक झड़प में एक महिला समेत छह से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विशुनपुरा ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगर रेफर कर दिया गया। घायलों में एक पक्ष के पिंटू कुशवाहा की हालत गंभीर बताई जा रही है।
गांव की आबादी की जमीन पर पिंटू कुशवाहा का छप्पर रखा हुआ है। इसी जमीन को लेकर कुशवाहा परिवार और गांव के एक अन्य परिवार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। विवादित भूमि को लेकर दूसरे पक्ष ने न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त कर रखा है। मंगलवार की रात कुशवाहा परिवार की एक मंदबुद्धि महिला विवादित जमीन पर स्थित झोपड़ी के पास चूल्हा बना रही थी।
इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से परिजन और समर्थक मौके पर पहुंच गए और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया।
मारपीट में एक पक्ष से पिंटू कुशवाहा, जितेंद्र, उदिया चंद, नर्सिंग तथा दो महिलाएं घायल हुईं, जबकि दूसरे पक्ष से नैमूल, शाबीर और अतिउल्लाह को चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। कोतवाल ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि आबादी की जमीन पर दावेदारी को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। घायलों का इलाज चल रहा है। तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें