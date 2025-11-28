यूपी भाजपा में नए अध्यक्ष का फैसला जल्द, पंचायत चुनाव से पहले तेज हुई प्रक्रिया; चर्चा में हैं ये नाम

संक्षेप: यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन लंबे समय से लंबित है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2026 के पंचायत चुनावों से पहले इस मोर्चे पर चर्चा तेज़ हो गई है। वहीं पार्टी सपा के पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए विभिन्न कारकों पर विचार कर रही है और जातिगत समीकरण को बेहतर बना रही है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी ने बुधवार को ही 14 और ज़िला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन लंबे समय से लंबित है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों और 2026 के पंचायत चुनावों से पहले इस मोर्चे पर चर्चा तेज़ हो गई है। वहीं पार्टी समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए विभिन्न कारकों पर विचार कर रही है और जातिगत समीकरण को बेहतर बना रही है।

निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया है। इस पद के लिए वरिष्ठ भाजपा नेताओं के नाम चर्चा में हैं, जिनमें राज्य के दो उप-मुख्यमंत्रियों में से एक का नाम भी शामिल है। हालांकि प्रमुख दावेदारों के पास संगठनात्मक अनुभव का लंबा अनुभव है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश महासचिव (संगठन) धर्मपाल सिंह से निकटता भी नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में एक और कारक होगी। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हीरो बाजपेयी ने कहा, "जल्द ही, प्रदेश भाजपा को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। नियुक्ति में अब और देरी नहीं होगी।"

14 नए ज़िला अध्यक्षों के चयन के बाद, इस स्तर पर नियुक्तियों की कुल संख्या 84 हो गई है। चौदह संगठनात्मक ज़िले अपने नए अध्यक्षों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में चल रहे प्रमुख नामों में उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा (दोनों ओबीसी), पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया, वर्तमान एमएलसी विद्या सागर सोनकर (दोनों दलित), पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी (दोनों ब्राह्मण) के नाम शामिल हैं। हाल ही में इन चर्चाओं में प्रदेश भाजपा महासचिव गोविंद नारायण शुक्ला का नाम भी लिया जाने लगा है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, ‘वर्तमान में पार्टी के ओबीसी नेता शीर्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए जातिगत समीकरण का मुकाबला करने के लिए, भाजपा के ज़िला अध्यक्षों की सूची में भी ओबीसी ज़्यादा हैं।’

क्या खरमास से पहले होगी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य भाजपा का एक वर्ग खरमास शुरू होने से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति चाहता है। खरमास एक ऐसा समय होता है जब कुछ हिंदू शुभ कार्यों से परहेज करते हैं। यह अवधि 16 दिसंबर, 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी, 2026 को समाप्त होगी। चूंकि अगले साल की शुरुआत में पंचायत चुनाव भी होने हैं, इसलिए राज्य भाजपा नेतृत्व बिना किसी देरी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति चाहता है। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद, भाजपा पंचायत चुनावों में अपनी रणनीति में सुधार की उम्मीद कर रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी की गंभीरता बेवजह नहीं है।