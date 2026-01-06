भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के दौरे से सियासी गर्माहट बढ़ी, कल पहुंचेंगे काशी

संक्षेप: नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी सात जनवरी को दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर काशी क्षेत्र की राजनीति में गर्माहट देखी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी संसदीय क्षेत्र सहित काशी क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे।

नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी सात जनवरी को दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर काशी क्षेत्र की राजनीति में गर्माहट देखी जा रही है। दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष वाराणसी संसदीय क्षेत्र सहित काशी क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। इन बैठकों पर पार्टी हाईकमान की भी नजर रहेगी।

बैठकों में वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और अमेठी समेत कुल 12 जिलों के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और 1200 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस दौरान पंकज चौधरी विधानसभा और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे तथा सरकार और संगठन के कार्यों का फीडबैक भी लेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर सोमवार को रोहनिया स्थित भाजपा कार्यालय में दिनभर मंथन चलता रहा। पंकज चौधरी गोरखपुर से गाजीपुर होते हुए काशी पहुंचेंगे। जनपद की सीमा से सर्किट हाउस तक उनके भव्य स्वागत की तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने रोडमैप तैयार कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष शाम पांच बजे तक काशी पहुंच जाएंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद आठ जनवरी की सुबह नौ बजे वह काशी विश्वनाथ एवं काल भैरव मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। इसके पश्चात भेलूपुर के जवाहरनगर कॉलोनी स्थित प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय का भी दौरा करेंगे।

पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह के घर जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बैठक के बाद पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह के मिर्जापुर जनपद में मंगरहा स्थित आवास पर जाएंगे। इसके बाद बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत एवं कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए पार्टी की ओर से व्यवस्था टोली का गठन किया गया है।