Hindi NewsUP NewsUP BJP state president Pankaj Chaudhary strict on Brahmin MLA meeting, warns public representatives
यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सख्त, जनप्रतिनिधियों को दी चेतावनी

यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सख्त, जनप्रतिनिधियों को दी चेतावनी

संक्षेप:

यूपी के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण समाज की बैठकें करने वाले विधायकों पर सख्त रुख अपनाया है। इन जनप्रतिनिधियों को चेतावानी दी गई है। भाजपाई जनप्रतिनिधि नकारात्मक राजनीति का शिकार न बनें।

Dec 25, 2025 10:40 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण समाज की बैठकें करने वाले विधायकों पर सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भाजपा जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से चेताया है कि, वे किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बनें। मीडिया में प्रसारित भाजपा जनप्रतिनिधियों के संबंध में एक समाचार को लेकर चौधरी ने कहा है कि, इस तरह का कोई भी कृत्य भाजपा के संविधान एवं आदर्शो के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि भाजपा सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। पार्टी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का यह बयान विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी के कुशीनगर विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद आया है। इस बैठक में प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की सियासी स्थिति को लेकर चर्चा की गई थी। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि, हमने जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर सभी को स्पष्ट कहा है कि ऐसी कोई भी गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। जनप्रतिनिधियों से भविष्य में ऐसी गतिविधियों के लिए सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर भाजपा के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की गतिविधियों को दोहराया गया, तब ऐसी स्थिति में पार्टी के संविधान के अनुरूप अनुशासन हीनता माना जाएगा।

बोले जातीय राजनीति करने वाले दलों का भविष्य अंधकारमय

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यापक रूप से प्रतिरूपित विकासवादी राजनीति और राष्ट्रवाद के सामने प्रदेश के अंदर विपक्ष की जाति आधारित राजनीति का अंत हो रहा है। प्रदेश में जातीय पहचान के आधार पर राजनीति करने वाले सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का भविष्य अंधकारमय है। इसके कारण ऐसे दल भाजपा के खिलाफ अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि भाजपा की मर्यादा व अनुशासन में कार्य करते है। भाजपा के जनप्रतिनिधियों का ऐसे नकारात्मक नैरेटिव से बचना चाहिए

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
