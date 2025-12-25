यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सख्त, जनप्रतिनिधियों को दी चेतावनी

संक्षेप: यूपी के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण समाज की बैठकें करने वाले विधायकों पर सख्त रुख अपनाया है। इन जनप्रतिनिधियों को चेतावानी दी गई है। भाजपाई जनप्रतिनिधि नकारात्मक राजनीति का शिकार न बनें।

यूपी के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण समाज की बैठकें करने वाले विधायकों पर सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भाजपा जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से चेताया है कि, वे किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बनें। मीडिया में प्रसारित भाजपा जनप्रतिनिधियों के संबंध में एक समाचार को लेकर चौधरी ने कहा है कि, इस तरह का कोई भी कृत्य भाजपा के संविधान एवं आदर्शो के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि भाजपा सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। पार्टी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का यह बयान विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी के कुशीनगर विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद आया है। इस बैठक में प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की सियासी स्थिति को लेकर चर्चा की गई थी। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि, हमने जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर सभी को स्पष्ट कहा है कि ऐसी कोई भी गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। जनप्रतिनिधियों से भविष्य में ऐसी गतिविधियों के लिए सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर भाजपा के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की गतिविधियों को दोहराया गया, तब ऐसी स्थिति में पार्टी के संविधान के अनुरूप अनुशासन हीनता माना जाएगा।