यूपी BJP प्रदेश अध्यक्ष चुनाव: एमपी, एमएलए और MLC की क्यों पड़ सकती है जरूरत? समझें पूरी प्रक्रिया

संक्षेप: यूपी में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर शनिवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कल की नामांकन की जांच और नामांकन पत्र वापसी होगी। अगले दिन 14 दिसंबर को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी।

यूपी में नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का जल्द ही ऐलान हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव में शामिल होने के लिए संगठन के बड़े नेता बीएल संतोष लखनऊ पहुंच चुके हैं। शनिवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कल की नामांकन की जांच और नामांकन पत्र वापसी होगी। अगले दिन 14 दिसंबर को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी ने इस प्रोसेस के लिए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े को इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया है। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन किया तो इस स्थिति में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को चुनने को लेकर दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

वोटिंग की क्यों पड़ेगी जरूरत? यूपी में अभी भूपेंद्र चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। अभी यूनियन मिनिस्टर पंकज चौधरी, बी.एल. वर्मा, राम शंकर कठेरिया और धर्मपाल सिंह यूपी बीजेपी प्रेसिडेंट पद की रेस में चल रहे हैं। इनमें से कोई एक व्यक्ति को यूपी में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसको लेकर कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल वोटिंग की उम्मीद कम ही लगी रही है। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवारों के नामांकन आते हैं तो वोटिंग की स्थिति बनेगी। वोटिंग में यूपी के पांच सांसद महेश शर्मा, सत्यपाल सिंह बघेल, देवेंद्र सिंह भोला, कमलेश पासवान, विनोद कुमार बिंद के अलावा आठ एमएलसी, 28 विधायक और 425 डिस्ट्रिक्ट और रीजनल प्रेसिडेंट को वोटिंग के लिए बुलाया जाएगा। बतादें कि ट्रेडिशनली, BJP स्टेट प्रेसिडेंट को बिना किसी विरोध के चुना जाता है और चुनाव की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। इसके बावजूद, पार्टी ने चुनाव के लिए एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट जारी कर दी है।