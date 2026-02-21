Hindustan Hindi News
लखनऊ में यहां में बनेगा बीजेपी का बड़ा प्रदेश मुख्यालय दफ्तर, नगर निगम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

Feb 21, 2026 08:30 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की राजधानी लखनऊ में  बीजेपी का बड़ा और नया प्रदेश मुख्यालय दफ्तर बनने जा रहा है। जमीन देने के प्रस्ताव को लखनऊ नगर निगम ने मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 

यूपी की राजधानी लखनऊ में जियामऊ में भारतीय जनता पार्टी का नया मुख्यालय बनाया जाएगा। भाजपा को जमीन दिए जाने के रास्ते में आ रही अड़चनों को शनिवार को दूर कर दिया गया। लखनऊ नगर निगम सदन ने जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

नगर निगम ने जिया मऊ की करीब 60,000 वर्ग फुट जमीन वर्ष 2000 में 99 वर्ष की लीज पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट को दी थी। जमीन पर पहले लोक निर्माण विभाग का कब्जा था। नगर निगम की जमीन पर लोक निर्माण विभाग का कब्जा था और बगल में पीडब्ल्यूडी की जमीन खाली थी। बाद में वर्ष 2020 में जमीन की अदला-बदली हो गई। इसकी मंजूरी 2020 में सदन ने दे दी थी।

पंडित दीनदयाल न्यास यहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए प्रयासरत था। इसीलिए लीज की शर्तों में यह जोड़ा गया कि ट्रस्ट किसी को भी जमीन दे सकता है और किसी के साथ मिलकर निर्माण करवा सकता है। नगर निगम सदन में शनिवार को इसका प्रस्ताव प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया। एक पेज का जो एजेंडा पार्षदों को वितरित किया गया, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं था। हालांकि इसमें दसवें बिंदु पर लिखा गया था कि अन्य प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लिए जा सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, इसी के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नगर निगम सूत्रों ने भी बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी देकर शासन को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि जमीन देने का अधिकार शासन के पास है। नगर निगम सदन केवल अपने स्तर से प्रस्ताव पास कर भेजता है। शासन से मंजूरी मिलते ही जमीन पर कार्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। भाजपा कार्यालय के बजाय यहां सामुदायिक कार्यालय के निर्माण की बात पत्र में लिखी गई है।

इस प्रस्ताव पर चर्चा से भाजपा के भी पार्षद अनभिज्ञ

भाजपा कार्यालय को जमीन दिए जाने के मामले से खुद भाजपा के पार्षद भी अनभिज्ञ दिखाई दिए। सदन के बाद मिले कई पार्षदों ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनके संज्ञान में नहीं आया था। इसी तरह कांग्रेस के मुकेश सिंह चौहान ने भी कहा कि जो एजेंडा दिया गया था, उसमें जियामऊ की जमीन का कोई उल्लेख नहीं था। उन्होंने कहा कि यह सरासर गलत है, सदन में यह प्रस्ताव आया ही नहीं। जो एक पेज का एजेंडा मिला था, उसमें कहीं भी यह प्रस्ताव शामिल नहीं था और न ही इस पर कोई चर्चा हुई। कोई भी व्यक्ति इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकता है।

मेयर बोलीं

लखनऊ महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि जो प्रस्ताव सदन में आया था वह सबको वितरित किया गया। सभी प्रस्ताव पास हो गए हैं।

