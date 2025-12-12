यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कौन-कौन, किसका पलड़ा क्यों भारी, किसके पक्ष में क्या समीकरण?

संक्षेप: यूपी भाजपा को अगले 48 घंटों में नया अध्यक्ष मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने नाम भी तय कर दिया है। नामांकन और चुनाव की औपचारिकता के लिए 13 और 14 को लखनऊ में बैठक है। इससे पहले कुछ नाम रेस में हैं। इनके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 14 दिसंबर को उसका 18वां प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। संगठन चुनाव प्रभारी डॉ. महेंद्रनाथ पाण्डेय की तरफ से गुरुवार को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद सियासी गलियारों में इस बात को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है कि केंद्रीय नेतृत्व किसे यूपी जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य की कमान सौंपेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी कल लखनऊ पहुंच जाएंगे। अध्यक्ष के चुनाव को लेकर रणनीति तो बहुत पहले से साफ है। इसका सीधा लक्ष्य आगामी 2027 विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से प्रदेश में मिली हार को देखते हुए भाजपा के रणनीतिकार गहन मंथन में अब भी जुटे हुए हैं।

फिलहाल, इस रेस में जो बड़े नाम शामिल हैं, उनमें ज्यादातर पिछड़ा वर्ग (OBC) के नेता हैं। एक ब्राह्मण नेता पर भी दांव की संभावना जताई जा रही है। पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष की संभावना के पीछे सपा की PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) एजेंडे की काट माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर समुदाय से आते हैं। सपा और खासकर अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी पर स्वजातियों के नाम पर निशाना साधते रहते हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि अगला अध्यक्ष गैर-ठाकुर और गैर अगड़ा होगा।

अगर नामों की चर्चा करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, मंत्री धर्मपाल सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति के अलावा ब्राह्मण नेताओं में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम भी चल रहा है। आइए जाने किसके पक्ष पर क्या समीकरण साधे जा रहे हैं।

केशव प्रसाद मौर्य (यूपी की योगी सरकार में उपमुख्यमंत्री, OBC/कोइरी) केशव प्रसाद मौर्य इस समय योगी सरकार में सबसे कद्दावर माने जाते हैं। उपमुख्यमंत्री होने के साथ ही प्रदेश में बड़ा ओबीसी चेहरा भी हैं। केशव प्रसाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोइरी/कुशवाहा वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं। उन्हें अध्यक्ष बनाकर पार्टी एक मजबूत ओबीसी संदेश दे सकती है। भाजपा केशव को कमान सौंपकर यह साबित करेगी कि संगठन में भी पिछड़ा वर्ग का दबदबा है। संगठन चलाने का उनका पुराना अनुभव भी उनके पक्ष में जाता है।

भाजपा को 2017 में मिली बड़ी जीत के समय केशव प्रसाद ही यूपी भाजपा के अध्यक्ष थे। अब 2027 के चुनाव के लिए वह सबसे मजबूत अध्यक्ष हो सकते हैं। केशव प्रसाद केंद्रीय नेतृत्व की भी पसंद हैं। केशव को बिहार विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाया गया था। यहां बीजेपी ने बहुत भारी जीत हासिल की है।

पंकज चौधरी (मोदी सरकार में राज्य मंत्री, OBC/कुर्मी) पंकज चौधरी पूर्वांचल के महाराजगंज से सांसद हैं और ओबीसी में आने वाले कुर्मी समुदाय के बड़े नेता हैं। अपना दल (सोनेलाल) की नेता अनुप्रिया पटेल के प्रभाव को संतुलित करने और कुर्मी वोट बैंक पर भाजपा की सीधी पकड़ मजबूत करने के लिए पंकज चौधरी एक मजबूत विकल्प हैं। केंद्रीय नेतृत्व की पसंद और साफ छवि के कारण उनका नाम रेस में प्रमुखता से है। सहयोगी दलों से पूर्वांचल की राजनीति में संतुलन साधने के लिए वह अहम हो सकते हैं। हालांकि पूर्वांचल के ही वाराणसी और गोरखपुर का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। ऐसे में अध्यक्ष भी उसी पूर्वांचल से होगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।

स्वतंत्र देव सिंह (योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, OBC/कुर्मी) योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहले भी सफलतापूर्वक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का विश्वसनीय भी माना जाता है। उनके नेतृत्व में ही भाजपा ने पिछला विधानसभा चुनाव जीता था। अगर पार्टी किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाना चाहती है, जिसने पहले ही संगठन में अपनी क्षमता और पकड़ साबित कर दी हो, तो स्वतंत्र देव सिंह का पलड़ा भारी नजर आता है।

बीएल वर्मा (मोदी सरकार में राज्य मंत्री, OBC/लोधी) बीएल वर्मा पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में लोधी समुदाय के प्रमुख चेहरे हैं। कल्याण सिंह के निधन के बाद लोधी वोट बैंक को मजबूती से पार्टी से जोड़े रखने के लिए उनका चुनाव महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्हें अध्यक्ष बनाकर पार्टी पश्चिमी यूपी और मध्य यूपी के ग्रामीण बेल्ट में लोधी समुदाय को साधने की कोशिश कर सकती है, जो भाजपा का एक पारंपरिक वोट बैंक रहा है। मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी पश्चिमी यूपी से ही आते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पूर्वी यूपी से आते हैं ऐसे में अध्यक्ष पश्चिमी से लाकर संतुलन का समीकरण साधने की कोशिश हो सकती है।

धर्मपाल सिंह (कैबिनेट मंत्री, OBC/लोधी) धर्मपाल सिंह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बी.एल. वर्मा की तरह ही वह भी लोधी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। धर्मपाल सिंह को अध्यक्ष बनाकर पार्टी पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के लोधी बहुल क्षेत्रों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है। धर्मपाल सिंह अनुभवी राजनेता और कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास सरकार और संगठन दोनों में काम करने का अनुभव है। यह उन्हें संगठन चलाने के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है। कल्याण सिंह के निधन के बाद लोधी समुदाय को शीर्ष नेतृत्व में प्रतिनिधित्व देकर पार्टी लोधी वोट बैंक को मजबूती से अपने पाले में रख सकती है। अगर बीएल वर्मा रेस में हैं तो धर्मपाल सिंह भी समान जातीय आधार पर एक मजबूत दावेदार बन जाते हैं, जो लोधी समुदाय से किसी एक को शीर्ष पर लाने की पार्टी की मंशा को आगे बढ़ा सकता है।

साध्वी निरंजन ज्योति (केंद्रीय राज्य मंत्री, OBC/निषाद) साध्वी निरंजन ज्योति केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख महिला और ओबीसी चेहरा हैं। वह फतेहपुर से सांसद हैं। साध्वी निरंजन ज्योति निषाद (मल्लाह) समुदाय से आती हैं। यह समुदाय पूर्वी उत्तर प्रदेश और गंगा नदी के किनारे के जिलों में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक वोट बैंक है। उन्हें अध्यक्ष बनाकर भाजपा मछुआरा समुदाय के बीच सीधा और बड़ा संदेश दे सकती है। वह एक साध्वी हैं और तेजतर्रार वक्ता भी हैं। उन्हें संगठन का प्रमुख बनाकर भाजपा महिला सशक्तिकरण का संदेश दे सकती है और अपने महिला वोट बैंक को भी मजबूत करेगी। साध्वी निरंजन ज्योति के द्वारा बीजेपी एक साथ तीन समीकण साध सकती है। हिंदुत्व का चेहरा और एक मजबूत ओबीसी चेहरा के साथ वह महिला भी हैं। यह संयोजन उन्हें सबसे आगे भी रखता है। फतेहपुर से सांसद होने के नाते उनकी पकड़ पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छी है।

अन्य संभावनाएं: यदि ओबीसी वर्ग से मजबूत और अनुभवी चेहरा नहीं चुना जाता है तो कुछ अन्य विकल्पों पर भी विचार हो सकता है, हालांकि इसकी संभावना कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों और जाट समुदाय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किसी जाट नेता पर भी दोबारा दांव लगाया जा सकता है, जो पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों के लिए महत्वपूर्ण है।