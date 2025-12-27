Hindustan Hindi News
भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी हुए और सख्त; क्या दी चेतावनी

भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी हुए और सख्त; क्या दी चेतावनी

संक्षेप:

पंकज चौधरी ने कहा कि जातिगत बैठकें और गतिविधियां पार्टी के संविधान के खिलाफ हैं। पार्टी अनुशासन से ऊपर कोई नहीं है। भविष्य में अगर भाजपा के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की गतिविधियों को दोहराया गया तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है।

Dec 27, 2025 06:16 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी और सख्त रुख सामने आया है। यूपी भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद शनिवार को पंकज पहली बार वृंदावन पहुंचे थे। वहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2027 में एक बार फिर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लखनऊ में हुई भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा सर्वसमाज की पार्टी है। हमारा संविधान किसी को भी इजाजत नहीं देता है, यह सही नहीं है कि भाजपा के जनप्रतिनिधि कोई जाति आधार पर बैठक करें। इसी वजह से मैंने उनसे बात भी की है और उन्हें चेतावनी भी दी है। निर्देश दिया हूं कि आगे से कोई इस तरह की बैठक न हो जो पार्टी अनुशासन के खिलाफ हो।

बता दें कि शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों को जारी चेतावनी में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से कहा गया था कि इस तरह का कोई भी कृत्य भाजपा के संविधान एवं आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर भाजपा के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की गतिविधियों को दोहराया गया तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। पंकज चौधरी ने कहा कि हमने जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर सभी को स्पष्ट कहा है कि ऐसी कोई भी गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। जनप्रतिनिधियों से भविष्य में ऐसी गतिविधियों के लिए सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। पार्टी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं।

यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा के कुशीनगर विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की सियासी स्थिति को लेकर चर्चा की गई थी। इस बीच अगले पांच जनवरी को भी बैठक करने की चर्चा थी। हालांकि अब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद उस बैठक के होने को लेकर संशय की स्थिति है।

जाति आधारित राजनीति का अंत हो रहा है

इसके पहले शुक्रवार को लखनऊ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यापक रूप से प्रतिरूपित विकासवादी राजनीति और राष्ट्रवाद के सामने प्रदेश के अंदर विपक्ष की जाति आधारित राजनीति का अंत हो रहा है। प्रदेश में जातीय पहचान के आधार पर राजनीति करने वाले सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का भविष्य अंधकारमय है। इसके कारण ऐसे दल भाजपा के खिलाफ अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि भाजपा की मर्यादा और अनुशासन में कार्य करते है। भाजपा के जनप्रतिनिधियों का ऐसे नकारात्मक नैरेटिव से बचना चाहिए।

