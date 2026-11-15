परिवार की दरी बिछाने आइए- अखिलेश यादव के PDA का पंकज चौधरी ने नया मतलब निकाला
अखिलेश यादव के पीडीए का पंकज चौधरी ने नया मतलब निकाला है। पीडीए का मतलब 'परिवार की दरी बिछाने आइए' बताया है। सपा पर समाजवाद की आड़ में परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने सपा नेतृत्व पर आरोप लगाया कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले, समाजवाद और अपने 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) अभियान की आड़ में वे असल में 'परिवारवाद प्राइवेट लिमिटेड' (परिवारवाद की कंपनी) चला रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पंकज चौधरी ने सवाल किया कि समझिए कि मसीहा की तख़्ती गले में लटकाए घूम रहे लोग कैसे समाजवाद के नाम पर 'परिवारवाद प्राइवेट लिमिटेड' चला रहे हैं? उन्होंने कहा कि सपा में ‘परिवार की, दरी बिछाने, आइए’ का फॉर्मूला चल रहा है। उन्होंने विस्तार से समझाया कि पार्टी के नेतृत्व वाले पदों और टिकटों पर परिवार के सदस्यों का ही कब्ज़ा रहता है।
उन्होंने लिखा- पार्टी अध्यक्ष पद = परिवार के लिए आजीवन आरक्षित, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी = परिवार के लिए आजीवन आरक्षित, सांसद पद = परिवार के सदस्यों के लिए प्राथमिकता, विधायक पद = परिवार के लिए विशेष कोटा, विधान परिषद = परिवार के लिए अतिरिक्त व्यवस्था, संगठन के बड़े पद = परिवार की सहमति और कृपा पर निर्भर, राजनीतिक विरासत = परिवार के भीतर ही हस्तांतरित, पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका = नारे लगाइए, दरी बिछाइए और परिवार की पालकी उठाइए!
दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के मौके पर अपना ‘जन-मन घोषणापत्र’ जारी करने की योजना बना रही है। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी पंजाब और उत्तर प्रदेश में ‘समरसता संकल्प यात्रा’ आयोजित कर रही है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करना है। इस जनसंपर्क अभियान का मकसद सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देना है, और यह यात्रा 3 दिसंबर को वाराणसी में संपन्न होगी।
इस पहल के जरिए, भाजपा का इरादा अनुसूचित जाति के मतदाताओं से जुड़ने और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपने समर्थन आधार को मजबूत करने का है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का यह तंज समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे को सीधे निशाने पर लेने के साथ-साथ पार्टी में परिवार की कथित राजनीतिक प्राथमिकता को लेकर है। उन्होंने अपने पोस्ट में केवल पीडीए के नाम का नया मतलब ही नहीं बताया, बल्कि पार्टी के शीर्ष पदों, चुनावी दावेदारियों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों को भी परिवारवाद से जोड़कर सवाल उठाए।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें