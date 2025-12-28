अध्यक्ष तो पूरब के हैं...पंकज चौधरी ने बताया ब्रज क्षेत्र से ही क्यों की शुरुआत? पश्चिम से BJP का शंखनाद

संक्षेप: पंकज चौधरी ने कहा कि 2027 में हमें 2017 का रिकॉर्ड तोड़ना है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। ब्रज क्षेत्र की ताकत को वह जानते हैं। आपका सहयोग आवश्यक है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसलिए हमें यहां संगठन को मजबूत रखना है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार को पश्चिम से 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। ब्रज भूमि से पूरब और पश्चिम को जोड़ने का संदेश देते हुए कहा जब प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनके नाम की घोषणा हुई तो कहीं न कहीं पश्चिम के लोगों को लगता था कि अध्यक्ष तो पूरब के हैं, पश्चिम पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पहली यात्रा बांके बिहारी के दर्शन कर ब्रज क्षेत्र से शुरू करने का निर्णय लिया।

आगरा के प्रतापपुरा स्थित एक मैरिज होम में आयोजित ब्रज क्षेत्र की पहली बैठक में पंकज चौधरी ने कहा कि 2027 में हमें 2017 का रिकॉर्ड तोड़ना है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रज क्षेत्र की ताकत को वह जानते हैं। आपका सहयोग आवश्यक है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसलिए हमें यहां संगठन को मजबूत रखना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया कि विपक्ष में कार्य करने और सत्ता में रहकर काम करने का तरीका अलग है। हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर जरूरतमंद तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाना है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद प्रदेश की पहचान बदली है। पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट होता है। पूरे देश में यूपी की जीडीपी नंबर दो पर है। अब विदेशी भी यहां निवेश कर रहे हैं।

टिकट की चाह रखने वालों को दिया सख्त संदेश ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट के दावेदारों को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि टिकट चार लोग मांगते हैं, मिलता एक को है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिसे टिकट नहीं मिलता उसे कष्ट होता है। वह विश्वास दिला रहे हैं कि यदि किसी को कष्ट होगा तो उसे तर्क के साथ समझाया जाएगा कि हमने किस मजबूरी में निर्णय लिया है। जब निर्णय होता है तो बहुत से लोगों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है।

विपक्षियों पर साधा निशाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाने और विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि यही तो भाजपा की खूबी है कि यहां कोई कार्यकर्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। जिसकी जहां जरूरत होती है, उसे वही कार्य दिया जाता है। भाजपा ने भी मुझे सांसद बनाया है। अब यूपी जैसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठी पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो पहले आपको पुनर्जन्म लेकर पार्टी के मुखिया के खानदान में जाना होगा, तब आप आपको पद मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष समाजवादी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा होता है।

मंच पर इनकी रही उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने की। मंच पर ब्रज क्षेत्र के प्रभारी संतोष सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण, प्रदेश कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, महामंत्री राम प्रताप चौहान, पूर्व सांसद राजू भैया, राज्य मंत्री संदीप सिंह, राज्य मंत्री अरुण, धर्मवीर प्रजापति, एमएलसी विजय शिवहरे, विधायक अंजुला माहौर, अमित वाल्मिक, डीपी भारती, पूनम बजाज आदि रहे।