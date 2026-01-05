पंकज चौधरी के स्वागत में सजी गोरखपुर, 80 जगहों पर होगा ग्रैंड वेलकम, बुलडोजर से पुष्प वर्षा की तैयारी

संक्षेप: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सोमवार को गोरखपुर पहुंचेंगे। यहां उनके आगमन पर भव्य तैयारी की गई है। 80 स्थानों पर उनका स्वागत होगा। इसके अलावा बुलडोजर से भी पुष्प वर्षा कराने की तैयारी है।

नगर निगम गोरखपुर से सियासत शुरू करने वाले पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सोमवार को पहली बार गोरखपुर पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत को गोरक्षनगरी पूरी तरह तैयार है। गोरखपुर में 42 समेत कुल 80 स्थानों पर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत होगा।

सात बार के सांसद और केन्द्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जिन रूट से गुजरेंगे उन्हें होर्डिंग-बैनर से पाट दिया गया है। विधानसभा चुनाव 2027 में टिकट की चाह रखने वाले दावेदार पूरी ताकत दिखाने को तैयार हैं। पंकज चौधरी गोरखपुर और महराजगंज में तीन दिनों तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पंकज चौधरी का कई जगह बुलडोजर से स्वागत करने की तैयारी है।

तीन दिनों तक तक चलने वाले इस व्यापक दौरे में गोरखपुर, महराजगंज और मऊ जनपदों में विभिन्न धार्मिक, संगठनात्मक एवं जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित होंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानन्द राय ने बताया कि पंकज चौधरी सोमवार की सुबह 11 बजे गुरु गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से वे मोहद्दीपुर स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। नगर भ्रमण के दौरान विभिन्न चौराहों पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचकर क्षेत्रीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करेंगे। वे गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन कर संघ कार्यालय माधव धाम जाएंगे।

रानीडीहा पार्टी कार्यालय पर होने वाले स्वागत सभा स्थल की तैयारियों का भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानन्द राय ने निरीक्षण भी किया। इस दौरान क्षेत्रीय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ल, समीर सिंह, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, डॉ सत्येन्द्र सिन्हा, राहुल श्रीवास्तव, छट्ठेलाल निगम, साकेत सिंह सोनू, अखिलदेव त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार जित्तू,मनोज शुक्ल, सबल सिंह पालीवाल, हरिकेश राम त्रिपाठी, ब्रह्मानन्द शुक्ल इत्यादि रहे। संयुक्त व्यापार मंडल व पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल (युवा) की संयुक्त बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत की तैयारियों पर चर्चा की गई। पूर्व पार्षद विनोद अग्रहरि के हावर्ट बंधे स्थित पेट्रोल टंकी पर 5 जनवरी को शाम 6 बजे होगा।