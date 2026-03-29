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पीडीए के नाम पर राजनीतिक धोखे का पैकेज बेच रहे अखिलेश, यूपी BJP अध्यक्ष का सपा पर तीखा हमला

Mar 29, 2026 07:08 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि सपा के शासनकाल को जनता गुंडाराज, छेड़खानी, दंगों, माफियावाद और अपराध के खुले संरक्षण के रूप में याद करती है, वह आज 1090 और महिला सम्मान की बात कर रही है।

पीडीए के नाम पर राजनीतिक धोखे का पैकेज बेच रहे अखिलेश, यूपी BJP अध्यक्ष का सपा पर तीखा हमला

UP News: यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा प्रमुख पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव का पूरा भाषण झूठ, भ्रम, हताशा और समाज को बांटने की राजनीति का दस्तावेज़ था। जनता ने 2017 में सपा की कुशासन, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति को नकार दिया था। 2027 में भी प्रदेश की जनता भाजपा सलेक्ट करने और सपा को रिजेक्ट करने को तैयार बैठी है। पंकज चौधरी ने कहा कि पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि राजनीतिक धोखे का नया पैकेज बेच रहे हैं। जो पार्टी वर्षों तक सत्ता में रहकर गरीब, पिछड़े, दलित, किसान और नौजवान को केवल वोट बैंक समझती रही, वह आज खुद को पीड़ितों की सबसे बड़ी हितैषी बताने का नाटक कर रही है।

उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट पर सपा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है। यदि सपा इतनी ही विकासवादी होती तो उसके शासनकाल में उत्तर प्रदेश निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून-व्यवस्था में पिछड़ा क्यों रहा? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ संकल्प का परिणाम है। सपा के लोग केवल फाइलों में सपने दिखाते थे, भाजपा सरकार जमीन पर परियोजनाएं उतारती है।

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भाजपा शासन में आत्मविश्वास के साथ बढ़ रही बेटी

पंकज चौधरी ने कहा कि जिस पार्टी के शासनकाल को जनता गुंडाराज, छेड़खानी, दंगों, माफियावाद और अपराध के खुले संरक्षण के रूप में याद करती है, वह आज 1090 और महिला सम्मान की बात कर रही है। भाजपा सरकार ने मिशन शक्ति, महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक न्याय, पुलिस भर्ती और सख्त कानून-व्यवस्था के जरिए महिलाओं को सुरक्षित वातावरण दिया है। सपा के शासन में बेटी घर से निकलने से डरती थी, भाजपा के शासन में बेटी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार और पेपर लीक पर अखिलेश यादव का बयान भी पूरी तरह पाखंड है। सपा सरकार के दौरान भर्ती प्रक्रिया भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का प्रतीक थीं। भाजपा सरकार ने पूरी पारदर्शिता के जरिए लाखों रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार किए हैं।

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संविधान बदलने का झूठा भय दिखाती है सपा

पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा ही वह दल है, जिसने बाबा साहब के विचारों को सम्मानपूर्वक जन-जन तक पहुंचाया। उनके पंचतीर्थ विकसित किए और वंचित समाज को अधिकार, सम्मान और अवसर देने का काम किया। संविधान बदलने का झूठा भय दिखाना सपा की पुरानी राजनीति है। भाजपा संविधान की मर्यादा, लोकतंत्र की गरिमा और सामाजिक समरसता की सबसे मजबूत पक्षधर है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव समाज को 5 फीसदी और 95 फीसदी में बांटकर राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। सपा का एजेंडा समाज को तोड़ना है, भाजपा का संकल्प समाज को जोड़ना है। उन्होंने अखिलेश यादव के 'एटीएम', 'जुमला' और 'झूठ' जैसे बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनके शासनकाल में भ्रष्टाचार, भूमि घोटाले, भर्ती घोटाले, गुंडागर्दी और संरक्षणवाद का एटीएम 24 घंटे चलता था, उन्हें नैतिकता पर भाषण देने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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