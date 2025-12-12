यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय, गोयल-तावड़े की उपस्थिति में कल नामांकन, परसो ऐलान संभव

संक्षेप: यूपी भाजपा अध्यक्ष का नाम तय हो गया है। नामांकन की औपचारिकता कल यानी 13 दिसंबर को पूरी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी बनाया गया है। वह भी कल लखनऊ पहुंचेंगे। केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की उपस्थिति में नामांकन होगा।

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) को उसका नया प्रदेश अध्यक्ष अगले दो दिनों में मिल जाएगा। दिल्ली में चले कई दिनों के मंथन के बाद नाम तय हो गया है। शनिवार को नामांकन की औपचारिकता पूरी होगी और अगले दिन यानी रविवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की उपस्थिति में नए अध्यक्ष का नाम ऐलान कर दिया जाएगा। भाजपा की तरफ से गुरुवार की शाम अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर पिछले कई दिनों से चली आ रही अटकलों को विराम लगा दिया गया।

प्रदेश भाजपा के संगठन चुनाव प्रभारी डॉ. महेंद्रनाथ पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नामांकन 13 दिसंबर को होंगे और 14 दिसंबर को निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी बनाया गया है। वह कल यानी 13 दिसंबर को राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे।पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इन दोनों वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं की लखनऊ में मौजूदगी से यह स्पष्ट है कि नए अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से और केंद्रीय नेतृत्व की मोहर के साथ ही होगा। इससे ठीक पहले वर्तमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही सियासी गलियारों में नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने के बाद चुनाव की अटकलों पर भी विराम लग गया।