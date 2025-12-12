यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय, गोयल-तावड़े की उपस्थिति में कल नामांकन, परसो ऐलान संभव

Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP BJP president name finalized nomination tomorrow presence of Goyal and Tawde announcement possible 14 December
संक्षेप:

यूपी भाजपा अध्यक्ष का नाम तय हो गया है। नामांकन की औपचारिकता कल यानी 13 दिसंबर को पूरी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी बनाया गया है। वह भी कल लखनऊ पहुंचेंगे। केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की उपस्थिति में नामांकन होगा।

Dec 12, 2025 11:01 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) को उसका नया प्रदेश अध्यक्ष अगले दो दिनों में मिल जाएगा। दिल्ली में चले कई दिनों के मंथन के बाद नाम तय हो गया है। शनिवार को नामांकन की औपचारिकता पूरी होगी और अगले दिन यानी रविवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की उपस्थिति में नए अध्यक्ष का नाम ऐलान कर दिया जाएगा। भाजपा की तरफ से गुरुवार की शाम अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर पिछले कई दिनों से चली आ रही अटकलों को विराम लगा दिया गया।

प्रदेश भाजपा के संगठन चुनाव प्रभारी डॉ. महेंद्रनाथ पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नामांकन 13 दिसंबर को होंगे और 14 दिसंबर को निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी बनाया गया है। वह कल यानी 13 दिसंबर को राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे।पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इन दोनों वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं की लखनऊ में मौजूदगी से यह स्पष्ट है कि नए अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से और केंद्रीय नेतृत्व की मोहर के साथ ही होगा। इससे ठीक पहले वर्तमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही सियासी गलियारों में नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने के बाद चुनाव की अटकलों पर भी विराम लग गया।

पिछड़ा वर्ग पर दांव की संभावना

विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी के 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण की काट खोजने में जुटी भाजपा अपना नया प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग (OBC) से चुन सकती है। अध्यक्ष के लिए प्रमुख चेहरों में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति और बीएल वर्मा शामिल हैं। हालांकि अन्य सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की भी संभावनाओं पर विचार केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। इसमें ब्राह्मण चेहरे पर दांव भी लग सकता है। ऐसे में योगी की पहली सरकार में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा का नाम भी चल रहा है।