Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsUP BJP President LIVE: Nomination 13 December Pankaj Chaudhary, Keshav Prasad Maurya, BL Verma in race
UP BJP President LIVE: यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए नामांकन कल, BL संतोष लखनऊ पहुंचे,ये नाम रेस में

UP BJP President LIVE: यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए नामांकन कल, BL संतोष लखनऊ पहुंचे,ये नाम रेस में

संक्षेप:

UP BJP President LIVE: यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए चुनावी हलचल तेज हो गई है। चुनावी कार्यक्रम जारी हो गया। 13 दिसंबर शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के लिए नामांकन पत्र लिए जाएंगे। यह प्रक्रिया भाजपा प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में होगी।

Dec 12, 2025 03:57 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव 2025 का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की शनिवार को होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया से पहले पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। 13 दिसंबर शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के लिए नामांकन पत्र लिए जाएंगे। यह प्रक्रिया भाजपा प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में होगी। दोपहर 3 से 4 बजे नामांकन पत्रों की जांच और शाम 4 से 5 बजे नामांकन पत्र वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रविवार दोपहर 1 बजे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ, तो उसी दिन मतदान भी कराया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं विपक्ष के पीडीए की काट खोज रही भाजपा अपना नया प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से चुन सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह और बीएल वर्मा नाम रेस में आगे हैं, जिनपर भाजपा दांव लगा सकती है। हालांकि भगवा दल अन्य संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है।

गोयल-तावड़े की उपस्थिति में कल नामांकन, परसो ऐलान संभव

भाजपा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी बनाया है। वह 13 को राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। डॉ पांडेय के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र लिया जाएगा।

यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की हलचल तेज, प्रमुख नेताओं को लखनऊ से बुलावा

बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लखनऊ में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष औेर आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद अब लगभग यह तय है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान 14 दिसम्बर को हो जाएगा।

सांसदों की हंसी छूट पड़ी

लोकसभा में गुरुवार को तब सांसदों की हंसी छूट पड़ी, जब जल्दी से सीधे सवाल पूछने के लिए आसन के टोकने के बाद मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने कह दिया कि उन्हें 15 दिनों में पहली बार टाइम मिला है, एक मिनट बोलने दिया जाए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |