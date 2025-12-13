UP BJP President LIVE: यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए आज नामांकन, लखनऊ में मंत्रियों का जमावड़ा

संक्षेप: UP BJP President LIVE: यूपी भाजपा अध्यक्ष चुनने के लिए आज नामांकन होगा। कल बड़े आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। चुनाव के लिए शुक्रवार को ही वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। लखनऊ में मंत्रियों का जमावड़ा शुरू हो चुका है।

UP BJP President LIVE: यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए आज लखनऊ में नामांकन होगा। कल नए अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। नामांकन और वोटिंग के लिए लखनऊ में भाजपा नेताओं और मंत्रियों का जमावड़ा हो चुका है। इस पद के दावेदार तो कई माने जा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के नाम की चर्चा बाकियों से कहीं ज्यादा है। पंकज शनिवार को दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं। वह चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे।

दोनों दिनों के कार्यक्रमों के लिए दिनभर सिलसिलेवार बैठकें हुईं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश महामंत्री संजय राय को शनिवार को होने वाले नामांकन कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, रविवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की घोषणा का कार्यक्रम डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सभागार में होगा। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को दी गई है।

पंकज चौधरी होंगे यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष? आज लखनऊ में नामांकन, कल औपचारिक ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद यूपी भाजपा अध्यक्ष भी इस बार पूर्वांचल से ही होने जा रहा है। महाराजगंज से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। पंकज चौधरी आज दिल्ली से लखनऊ आकर नामांकन करेंगे और कल औपचारिक घोषणा होगी।

घोषणा कार्यक्रम को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी भाजपा नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के कार्यक्रम को मेगा ईवेंट में तब्दील करेगी। कार्यक्रम की रूपरेखा बड़े फलक पर तय करने और इसकी व्यवस्थाओं के संबंध में शुक्रवार दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने सिलसिलेवार बैठकें करके प्रदेश से लेकर जिला पदाधिकारियों तक की जिम्मेदारियां तय की हैं। वहीं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुई बैठक में भी शनिवार और रविवार को होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने बताया कि रविवार को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा का यह कार्यक्रम डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सभागार में होगा।

बीएल संतोष ने दोनों डिप्टी सीएम संग की बैठक शुक्रवार शाम को बीएल संतोष की अगुआई में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक संग बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय संगठन से आए निर्देश और चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई। गुरुवार देर रात चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद शुक्रवार सुबह से ही भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर तेज चहलकदमी देखी जा रही थी। पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की आवाजाही का सिलसिला बना रहा। हर पदाधिकारी के आने-जाने के दरम्यान प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक नाम सुर्खियों में तैरता और फिर धीरे-धीरे उसका असर फीका पड़ता और दूसरे नाम पर कयासबाजी शुरू हो जा रही थी। इन्हीं चर्चाओं में रेखा वर्मा और साध्वी निरंजन ज्योति के नाम के भी दावे किए जाते रहे।

464 मतदाताओं के नाम तय प्रदेश भाजपा कार्यालय में दिन भर अलग-अलग बैठकों के बाद 464 मतदाताओं के नाम तय किए गए हैं। तय मतदाताओं में प्रदेश परिषद सदस्यों के अलावा पांच सांसदों और 34 विधायक शामिल हैं। भाजपा की चुनाव प्रक्रिया के मुताबिक, भाजपा विधानमंडल के सदस्यों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत और यूपी कोटे के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों में से दस को मतदाता सूची में जगह मिलती है। प्रदेश में भाजपा के विधायकों की संख्या 258 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 79 है। पार्टी के 33 लोकसभा और 24 राज्यसभा सांसद हैं। पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक केंद्रीय चुनाव अधिकारी बनाए गए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे।