यूपी बीजेपी के सबसे सफल अध्यक्ष कौन? वनवास खत्म कराया, सबसे बड़ी जीत भी दिलाई

संक्षेप: यूपी भाजपा अध्यक्ष का चुनाव अगले दो दिनों में हो जाएगा। रेस में कई नाम हैं। इनमें दो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं। दोनों ने ही अलग अलग समय में विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत भी दिलाई है। लेकिन एक नाम सबसे अलग है।

यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष अगले दो दिनों में मिल जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने राजनीतिक दृष्टि से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य के लिए अध्यक्ष का नाम तय कर लिया है। नामांकन और चुनावी प्रक्रिया की औपचारिकता शनिवार और रविवार को पूरी होगी। रेस में कई नाम चल रहे हैं। इनमें दो नाम तो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। दोनों ने ही दो विधानसभा चुनावों में पार्टी की सत्ता में वापसी भी कराई है। इन दो नामों में एक नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। केशव के अलावा स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी है जिन्होंने 2022 के चुनाव में सफलता दिलाई।

अगर केशव प्रसाद दोबारा अध्यक्ष बनते हैं तो कल्याण सिंह के बाद पहले ऐसे नेता होंगे जिसे दूसरी बार यह जिम्मेदारी मिलेगी। वैसे कल्याण सिंह तीन बार यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। कल्याण सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, राजनाथ सिंह तीनों ने अपने कार्यकाल में भाजपा की सत्ता में वापसी जरूर कराई लेकिन जो केशव ने किया वह ऐतिहासिक है।

क्यों केशव सबसे सफल अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की गिनती सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में होती है। उनके कार्यकाल में ही भाजपा ने 14 साल का वनवास काटने के बाद सत्ता में वापसी की थी। यही नहीं, भाजपा ने तब ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 402 में से 312 सीटें जीत ली थी।

केशव प्रसाद मौर्य के नाम 2016 से 2017 तक का बहुत छोटा लेकिन दमदार कार्यकाल है। राम मंदिर आंदोलन के बाद उभरी भाजपा 2003 के बाद यूपी की सत्ता से ही बाहर चली गई थी। बारी-बारी से सपा और बसपा के हाथों में ही सत्ता आती रही। इस दौरान 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर पांच साल और उसके बाद सपा ने 2012 में पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार चलाई। केशव मौर्य ने इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर चल रही अपनी पार्टी को न केवल अभूतपूर्व ऊंचाई दी, बल्कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई।

केशव मौर्य की अध्यक्षता में भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनावों में अकेले 312 सीटों पर जीत हासिल की थी। गठबंधन सहयोगियों (अपना दल और एसबीएसपी) के साथ मिलकर यह 325 सीट थी। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में दशकों बाद किसी पार्टी को मिला ऐसा प्रचंड जनादेश था, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख हमेशा के लिए बदल दिया।

OBC समीकरण को दी थी मजबूती केशव मौर्य पिछड़ा वर्ग (कोइरी) से आते हैं। उन्हें अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने पिछड़े वर्ग के बीच एक मजबूत संदेश दिया था। इसका परिणाम 2017 के चुनावों में ओबीसी और गैर-यादव वोटों के भाजपा के पक्ष में एकमुश्त ध्रुवीकरण के रूप में सामने आया। केशव ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य के कार्यकर्ताओं के बीच एक प्रभावी सेतु का काम किया। उनकी संगठनात्मक क्षमता के कारण ही पार्टी ने 'बूथ जीता, चुनाव जीता' के मंत्र को सफलतापूर्वक लागू किया।

केशव ने साबित कर दिया कि वह न केवल संगठन को कुशलता से संभाल सकते हैं, बल्कि विभिन्न जातियों को एक साथ लाकर, प्रचंड चुनावी सफलता दिलाने की क्षमता भी रखते हैं। यही कारण है कि आज भी उपमुख्यमंत्री रहते हुए संगठन के हर बड़े फैसले में उनकी राय और अनुभव को महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर ही भरोसा किया और वहां से चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया था। बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद भी केशव का कद केंद्रीय नेतृत्व के सामने बढ़ा है।

कौन कौन रहा बीजेपी अध्यक्ष कल्याण सिंह पहली बार 1984 से 1986 और दूसरी बार 1991 से 1992 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसी दौरान भाजपा ने पहली बार प्रदेश की सत्ता हासिल की। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। कुछ दिनों के लिए बीच में प्रो. राजाराम पांडेय को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 1993 से 1994 तक कल्याण सिंह तीसरी बार अध्यक्ष बने थे। इसी तरह, राजनाथ सिंह 1997 से 1999 तक अध्यक्ष बने और बाद में मुख्यमंत्री भी बने। बीच में ओमप्रकाश सिंह, विनय कटियार, केशरी नाथ त्रिपाठी, रमापति राम त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही, लक्ष्मीकांत वाजपेयी के हाथ में प्रदेश बीजेपी की बागडोर रही। 2016 में केशव प्रसाद मौर्य ने बागडोर संभाली और 2017 में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की।