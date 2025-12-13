यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी क्यों बने पहली पसंद? क्या है भाजपा की रणनीति

संक्षेप: पंकज चौधरी गोरखपुर के पड़ोसी जिले महाराजगंज से सांसद हैं। पंकज चौधरी ने राजनीतिक करियर की शुरुआत गोरखपुर से की थी। वर्ष 1989 में उन्होंने गोरखपुर नगर निगम के लिए पार्षद का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था। 1989 से 1991 तक गोरखपुर के उपमहापौर (Deputy Mayor) रहे।

यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नामांकन कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से पंकज ही अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। कल उनके नाम के ऐलान के साथ ही उनकी नई पारी की शुरुआत भी हो जाएगी। बीजेपी ने पंकज चौधरी को यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी देकर एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश की है। पंकज चौधरी को केंद्रीय नेतृत्व का विश्वस्त और पूर्वांचल की राजनीति में कुर्मी (OBC) समुदाय का बड़ा चेहरा माना जाता है। सपा की पीडीए का काट भी पंकज चौधरी के जरिए ही साधा जाएगा।

पंकज चौधरी गोरखपुर के पड़ोसी जिले महाराजगंज से सांसद हैं। पंकज चौधरी ने राजनीतिक करियर की शुरुआत गोरखपुर से की थी। वर्ष 1989 में उन्होंने गोरखपुर नगर निगम के लिए पार्षद का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था। 1989 से 1991 तक गोरखपुर के उपमहापौर (Deputy Mayor) रहे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति का रुख किया और महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। पंकज चौधरी की सबसे बड़ी ताकत उनका विशाल संसदीय अनुभव है। वह महाराजगंज सीट से छह बार सांसद चुने जा चुके हैं। 1991 में पहली बार सांसद बने। इसके बाद 1998, 1999, 2014, 2019 और अब 2024 में उन्हें जीत मिली है। हालांकि बीच के दो चुनावों 2004 और 2009 में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था।

संगठन और नेतृत्व का समीकरण पंकज चौधरी का जन्म 12 नवंबर 1964 को गोरखपुर में ही हुआ था। उन्होंने राजनीति विज्ञान से एमए किया हुआ है। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी का नाम मजबूत होने के पीछे कई महत्वपूर्ण राजनीतिक समीकरण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कुर्मी समुदाय का एक बड़ा चेहरा होना है। उन्हें अध्यक्ष बनाकर भाजपा पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में कुर्मी वोटों को मजबूती से अपने पाले में रख सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 11 कुर्मी सांसद चुने गए। इनमें 3 भाजपा, 7 सपा के हैं। माना जाात है कि कुर्मी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। भाजपा अब नहीं चाहती कि कुर्मी वोट बंटे।

सपा के समीकरण की काट 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा देकर यूपी में जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी के समीकरण को तोड़ने के लिए एक मजबूत ओबीसी चेहरे की अध्यक्ष के रूप में आवश्यकता थी। पंकज चौधरी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। जातीय संतुलन साधने केलिए भी बीजेपी को ओबीसी नेता की जरूरत थी। पंकज जिस कुर्मी बिरादरी से हैं, वो ओबीसी में यादव के बाद सबसे बड़ी आबादी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्वांचल में कुर्मी वोटों के छिटकने से बड़ा नुकसान हुआ था।