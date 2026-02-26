यूपी भाजपा को दुरुस्त करने में जुटे पंकज चौधरी, 230 से अधिक मंडल अध्यक्ष घोषित

उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मिशन 2027 और आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन को चाक-चौबंद करने में जुट गए हैं। पार्टी ने बीती रात 230 से अधिक नए मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है, जबकि 14 जिलाध्यक्षों के नाम जल्द घोषित होने की उम्मीद है।

भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी तैयारी वर्ष में एसआईआर के साथ ही संगठननात्मक गठन प्रक्रिया पूरी करने का दबाव है। बीती रात पार्टी ने 230 से अधिक मंडल अध्यक्ष और घोषित किए। इनकी घोषणा जिला स्तर पर की गई। अभी करीब 80 मंडल अध्यक्षों का ऐलान होना बाकी है। बुधवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर बाकी बचे 14 जिलाध्यक्षों, प्रदेश संगठन सहित कई विषयों को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की बंद कमरे में घंटों बैठक चली। माना जा रहा है कि घोषणा जल्द होगी।

भाजपा ने प्रदेश को छह क्षेत्रों, 98 संगठनात्मक जिलों और 1918 मंडलों में बांट रखा है। अभी तक 84 जिलाध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं। तकरीबन 1600 मंडल अध्यक्षों की घोषणा भी हो चुकी है। इसकी भी कवायद चल रही है। बाकी बचे 14 जिलाध्यक्षों का सवाल है तो उसे लेकर खासी कवायद पहले ही कर ली गई थी। मगर इसे जारी नहीं किया जा सका। हालांकि पार्टी के पास अब चुनावी तैयारियों के मद्देनजर वक्त काफी कम बचा है। इसके अलावा मनोनीत पार्षदों की भी घोषणा होना बाकी है। इनकी संख्या 2700 से अधिक है।

बगलें झांकने लगे विधायक और नेता बीते कुछ महीनों से पार्टी ने पूरी ताकत एसआईआर पर लगा रखी है। दरअसल जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में वोट कट गए थे, उससे बेचैनी बढ़ गई थी। फिर सरकार के साथ ही संगठन ने भी मोर्चा संभाला। पहले विधायक और संगठन के पदाधिकारी लगातार नए वोटर बनाने के आंकड़े पेश कर रहे थे। मगर महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने जब उनसे फार्म जमा कराने की पावती मांगनी शुरू की तो वे बगलें झांकने लगे। प्रदेश मुख्यालय से इसकी लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है।

पार्टी सूत्रों की मानें तो 100 से अधिक विधायकों को चेताया गया कि यदि उन्होंने एसआईआर में पूरी रुचि नहीं ली तो ऐसे लोगों के टिकट पर पार्टी विचार भी नहीं करेगी। उधर, पंकज चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार एसआईआर पर फोकस करने की अपील पार्टीजनों से कर रहे हैं। इन सब प्रयासों का नतीजा है कि पार्टी अभी तक तकरीबन 75 लाख नये वोटर बनाने के फार्म भरवा चुकी है।

यहां घोषित होने हैं जिलाध्यक्ष अवध क्षेत्र में अयोध्या महानगर व जिला, लखीमपुर, गोंडा, अंबेडकर नगर।

पश्चिम क्षेत्र में शामली, अमरोहा, सहारनपुर जिला

ब्रज क्षेत्र में पीलीभीत

काशी क्षेत्र में वाराणसी जिला, चंदौली, मीरजापुर