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भाजपा की प्रदेश टीम में बड़े बदलाव की तैयारी, दो फार्मूले पर पार्टी का पूरा फोकस, कब होगा ऐलान?

Mar 28, 2026 07:32 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाता
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उत्तर प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश टीम के गठन की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में बनने वाली इस टीम के लिए लगातार बैठकें हुईं। आरएसएस के साथ भी भाजपा नेताओं ने मंथन किया है। पूरा फोकस दो फार्मूलों पर है। 

भाजपा की प्रदेश टीम में बड़े बदलाव की तैयारी, दो फार्मूले पर पार्टी का पूरा फोकस, कब होगा ऐलान?

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है। जिला इकाइयों के गठन में इसकी बानगी दिखी भी है। चुनिंदा चेहरों को छोड़ प्रदेश टीम में बाकी चेहरों को बदला जा सकता है। उनकी जगह क्षेत्रीय टीम, मोर्चा-प्रकोष्ठों में शामिल चेहरे ले सकते हैं। पार्टी के मीडिया विभाग से भी कई चेहरे प्रदेश टीम में शामिल होने के लिए प्रयासरत हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम का हिस्सा बनने के लिए प्रयासरत दर्जनों चेहरे इन दिनों लखनऊ से दिल्ली तक एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। पार्टी का फोकस मुख्य रूप से दो फार्मूलों पर है। पहला सामाजिक समीकरण साधना और दूसरा लंबे समय से जमे पदाधिकारियों की जगह नए लोगों को पद देना है।

प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि जनवरी में ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसे में अब नौ महीने का ही समय बचा है। पार्टी उसी को ध्यान में रखकर सरकारी और संगठनात्मक स्तर पर कसरत कर रही है। सरकार हो या संगठन, हर स्तर पर सामाजिक समीकरण साधने पर जोर है। हाल ही में प्रदेश में मनोनीत किए गए 2802 पार्षदों में पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग साफ दिखाई दी। पिछड़ों और अति पिछड़ों पर ज्यादा फोकस करने के साथ ही ब्राह्मणों को भी साधने का प्रयास किया गया। कुछ ऐसी ही स्थिति जिला इकाइयों के गठन में भी दिख रही है। अति पिछड़े और दलित वर्ग की उन जातियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो राजनैतिक रूप से हाशिए पर थीं।

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30 जिला इकाइयों का गठन बाकी

कुछ ऐसे ही प्रयोग पार्टी प्रदेश टीम में भी करने के मूड में है ताकि सभी क्षेत्रों और अधिकाधिक जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। प्रदेश भाजपा में यह बदलाव अप्रैल के मध्य तक होने की संभावना है। हालांकि मौजूदा पदाधिकारी भी अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। देखना दिलचस्प होगा कि चौतरफा शोर-सिफारिशों के चलते नेतृत्व किस हद तक बदलाव कर पाता है। फिलहाल पार्टी का फोकस बाकी बची करीब 30 जिला इकाइयों के गठन पर है।

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उधर, पार्टी अयोध्या महानगर में आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति के पदाधिकारी बनने के बाद चौकन्नी है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद एक बार फिर बाकी बची जिला इकाइयों के गठन की कवायद तेज होगी। साथ ही आयोग-निगम, बोर्डों के खाली पदों को भरने की भी कवायद तेजी से चल रही है। इस पर कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है।

Yogesh Yadav

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Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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