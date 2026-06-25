नई टीम में 60 फीसदी नए चेहरे, 20 पिछड़े, 6 दलित और 7 ब्राह्मण, यूपी में बीजेपी का 2027 समीकरण

UP BJP News Team: यूपी में बीजेपी जीत की हैट्रिक सियासी बिसात बिछा दी है। प्रदेश भाजपा की नई टीम घोषित हो गई। नई टीम में 60 फीसदी नए चेहरे, 20 पिछड़े, 6 दलित और 7 ब्राह्मण, छह क्षत्रिय चेहरों को भी शामिल किया गया है। चार भूमिहार, छह दलित, दो वैश्य और एक कायस्थ को जगह दी गई है।

UP BJP News Team: यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सियासी बिसात बिछा दी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गुरुवार को प्रदेश भाजपा की नई टीम घोषित हो गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम का आकार बढ़ाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मंत्री के कुल छह पद बढ़ गए हैं। वहीं नई टीम में 60 फीसदी नये चेहरों को शामिल करने के साथ कई दिग्गजों को बाहर किया गया है। सामाजिक समीकरण साधने के साथ ही आधी आबादी की भागीदारी भी बढ़ाई गई है।

टीम में सर्वाधिक हिस्सेदारी ओबीसी को मिली है। प्रदेश की नई टीम में आधी आबादी का ध्यान रखते हुए उनकी संख्या 10 से बढ़ाकर 12 की गई है। वहीं 20 पिछड़े चेहरों को जगह दी गई है। सात ब्राह्मण और छह क्षत्रिय चेहरों को भी शामिल किया गया है। चार भूमिहार, छह दलित, दो वैश्य और एक कायस्थ को जगह दी गई है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह के स्थान पर उनके दूसरे बेटे नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी ने छह क्षेत्रीय अध्यक्ष और मोर्चा अध्यक्ष भी घोषित कर दिए हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन को मिलाकर प्रदेश टीम में अब 48 पदाधिकारी होंगे। अभी कोषाध्यक्ष व सह कोषाध्यक्ष घोषित नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी भाजपा की टीम में पदाधिकारी बढ़ाए गए हैं। इस बार 17 की जगह 19 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं प्रदेश महामंत्रियों की संख्या सात से बढ़ाकर आठ की गई है। प्रदेश मंत्री अब 16 की जगह 19 होंगे। खास बात यह है कि मौजूदा पदाधिकारियों में से 25 को नई टीम में जगह नहीं मिली है।

मनीष दीक्षित को फिर मीडिया की कमान इसके अलावा पार्टी ने मनीष दीक्षित को उनके लंबे चुनावी अनुभव के चलते आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिर से प्रदेश के मीडिया विभाग की कमान सौंपी गई है। इस बार पार्टी ने मुख्य प्रवक्ता भी नियुक्त किया है। इसकी जिम्मेदारी दिनेश प्रताप सिंह को दी गई है। जबकि हिमांशु राज पंडित को प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। वहीं भारत दीक्षित फिर प्रदेश कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। उनके साथ सह मंत्री के रूप में अतुल अवस्थी और लक्ष्मण सिंह को भी रिपीट किया गया है।

प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रजबहादुर, डा. धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह, नीरज सिंह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरि, कामेश्वर सिंह, डा. कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय, आलोक गुप्ता।

प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान, अभिजात मिश्रा, गीता शाक्य, संजय राय, उपेंद्र रावत, शंकर लोधी, राजेश चौधरी, दिलीप पटेल।

प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे, बसंत, त्यागी, शिवभूषण सिंह, सहजानंद राय, अंकुर शर्मा, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव, विजय राजभर, प्रमेंद्र जांगड़ा विश्वकर्मा, किरण लोधी निषाद, राकेश बिंद, संचिता सिंह चौहान (लूनिया), रजनी पांडेय, राहुल वाल्मीकि, महामेधा नागर, दीपमाला संतोषी, सुभाषिनी जैसवाल, यतेंद्र शर्मा, आकांक्षा सोनकर।

क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम - नवाब सिंह नागर

ब्रज - पूरन लाल लोधी

कानपुर - राम किशोर साहू

अवध - अवधेश द्विवेदी

काशी - अशोक चौरसिया

गोरखपुर - विनोद राय।

मोर्चा अध्यक्ष युवा मोर्चा - रोहित मिश्रा

पिछड़ा मोर्चा - प्रकाश पाल

किसान मोर्चा - देवेंद्र सिंह

अनुसूचित मोर्चा - अशोक रावत

महिला मोर्चा - सरोज कुशवाह