यूपी भाजपा की नई टीम में आधी आबादी की बढ़ी भागीदारी, प्रियंका-अर्चना को छोड़ सभी नए चेहरे

यूपी भाजपा की नई टीम में आधी आबादी की भागीदारी भी बढ़ गई है। प्रियंका रावत और अर्चना मिश्रा को छोड़कर सभी नए चेहरे शामिल किए गए हैं। -महिला मोर्चा समेत अन्य मोर्चों से महिला चेहरों को प्रमोट किया गया है।

यूपी भाजपा ने गुरुवार को अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। नई प्रदेश कार्यकारिणी में भाजपा की नारी वंदन का असर दिखाई दिया है। नई टीम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी गई है। अब टीम में 26 फीसदी से अधिक महिलाओं की भागीदारी हो गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री पद के घोषित 46 नामों में से 12 महिलाएं हैं जबकि पुरानी टीम में इनकी संख्या 10 थी। इसे पार्टी के चुनावी दांव के रूप में देखा जा रहा है। खास यह है कि प्रियंका रावत और अर्चना मिश्रा को छोड़कर सभी नए चेहरे टीम में शामिल किए गए हैं।

संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल गिरने के बाद से आधी आबादी पर भाजपा का खास फोकस है। महिलाएं वर्ष 2014 के बाद से भाजपा की जीत का बड़ा कारण रही हैं। आधी आबादी के साथ से भगवा खेमा विरोधियों के सियासी एजेंडे की काट में भी सफल होता रहा है। भाजपा इसी क्रम को बरकरार रखना चाहती है। यही कारण है कि नई प्रदेश टीम में आधी आबादी की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। खास बात यह है कि पार्टी के मोर्चों में कार्यकारिणी सदस्य व अन्य छोटे पदों पर रहीं महिलाओं को भी प्रदेश टीम में जगह दी गई है।

10 नये चेहरों को मिली जगह नई टीम में प्रदेश महामंत्री रहीं प्रियंका रावत को प्रमोट कर उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि अर्चना मिश्रा को प्रदेश मंत्री से उपाध्यक्ष पद पर प्रमोशन मिला है। विधायक पूजा पाल भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। महिला मोर्चा की पदाधिकारी रहीं डा. कृतिका अग्रवाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रहीं गीता शाक्य अब प्रदेश महामंत्री होंगी। किरण लौधी निषाद, संचिता सिंह चौहान (लुनिया), रजनी पांडेय, महामेधा नागर, दीपमाला संतोषी, सुहासिनी जायसवाल और आकांक्षा सोनकर को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इनमें से प्रियंका रावत व अर्चना मिश्रा को छोड़ दें तो बाकी सब प्रदेश पदाधिकारी बनाये जाने वाले नये चेहरे हैं।