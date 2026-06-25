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यूपी भाजपा की नई टीम में आधी आबादी की बढ़ी भागीदारी, प्रियंका-अर्चना को छोड़ सभी नए चेहरे

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी भाजपा की नई टीम में आधी आबादी की भागीदारी भी बढ़ गई है। प्रियंका रावत और अर्चना मिश्रा को छोड़कर सभी नए चेहरे शामिल किए गए हैं। -महिला मोर्चा समेत अन्य मोर्चों से महिला चेहरों को प्रमोट किया गया है।

यूपी भाजपा की नई टीम में आधी आबादी की बढ़ी भागीदारी, प्रियंका-अर्चना को छोड़ सभी नए चेहरे

यूपी भाजपा ने गुरुवार को अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। नई प्रदेश कार्यकारिणी में भाजपा की नारी वंदन का असर दिखाई दिया है। नई टीम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी गई है। अब टीम में 26 फीसदी से अधिक महिलाओं की भागीदारी हो गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री पद के घोषित 46 नामों में से 12 महिलाएं हैं जबकि पुरानी टीम में इनकी संख्या 10 थी। इसे पार्टी के चुनावी दांव के रूप में देखा जा रहा है। खास यह है कि प्रियंका रावत और अर्चना मिश्रा को छोड़कर सभी नए चेहरे टीम में शामिल किए गए हैं।

संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल गिरने के बाद से आधी आबादी पर भाजपा का खास फोकस है। महिलाएं वर्ष 2014 के बाद से भाजपा की जीत का बड़ा कारण रही हैं। आधी आबादी के साथ से भगवा खेमा विरोधियों के सियासी एजेंडे की काट में भी सफल होता रहा है। भाजपा इसी क्रम को बरकरार रखना चाहती है। यही कारण है कि नई प्रदेश टीम में आधी आबादी की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। खास बात यह है कि पार्टी के मोर्चों में कार्यकारिणी सदस्य व अन्य छोटे पदों पर रहीं महिलाओं को भी प्रदेश टीम में जगह दी गई है।

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10 नये चेहरों को मिली जगह

नई टीम में प्रदेश महामंत्री रहीं प्रियंका रावत को प्रमोट कर उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि अर्चना मिश्रा को प्रदेश मंत्री से उपाध्यक्ष पद पर प्रमोशन मिला है। विधायक पूजा पाल भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। महिला मोर्चा की पदाधिकारी रहीं डा. कृतिका अग्रवाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रहीं गीता शाक्य अब प्रदेश महामंत्री होंगी। किरण लौधी निषाद, संचिता सिंह चौहान (लुनिया), रजनी पांडेय, महामेधा नागर, दीपमाला संतोषी, सुहासिनी जायसवाल और आकांक्षा सोनकर को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इनमें से प्रियंका रावत व अर्चना मिश्रा को छोड़ दें तो बाकी सब प्रदेश पदाधिकारी बनाये जाने वाले नये चेहरे हैं।

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पूजा पाल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म

भाजपा ने कौशांबी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, पूजा पाल यूं तो काफी समय से भाजपा के खेमे में खड़ी दिख रही हैं। राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट दिया था। बीते दिनों हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में खूब उछला था। अब भाजपा ने उन्हें प्रदेश टीम में जगह दे दी है। वहीं इसमें तकनीकी पहलू यह है कि यूपी विधानसभा की साइट पर दी गई विधायकों की सूची में पूजा पाल के नाम के आगे समाजवादी पार्टी लिखा है। अभी भी वह सपा की ही विधायक हैं।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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