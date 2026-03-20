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यूपी भाजपा की नई टीम का ऐलान जल्द, पंकज चौधरी, धर्मपाल संग तीन दिन बैठकें, RSS के अरुण भी रहेंगे

Mar 20, 2026 11:34 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश भाजपा की जिला इकाइयों के गठन की घोषणा जल्द हो सकती है। इसके लिए लखनऊ में तीन दिवसीय बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ आरएसएस के अरुण कुमार भी मंथन करेंगे। 

यूपी भाजपा की नई टीम का ऐलान जल्द, पंकज चौधरी, धर्मपाल संग तीन दिन बैठकें, RSS के अरुण भी रहेंगे

उत्तर प्रदेश भाजपा में बड़े संगठनात्मक बदलावों की उलटी गिनती शुरू हो गई है। राज्य की जिला इकाइयों के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश मुख्यालय पर हलचल तेज है। माना जा रहा है कि अगले एक सप्ताह के भीतर प्रदेश की अधिकांश जिला इकाइयों की नई टीम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कवायद को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह शुक्रवार से लगातार तीन दिनों तक मैराथन बैठकों का दौर शुरू कर रहे हैं।

समन्वय और सर्वसम्मति पर जोर

भाजपा नेतृत्व इस बार जिला स्तर पर किसी भी तरह के अंतर्विरोध से बचने के लिए फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होने वाली इन उच्च स्तरीय बैठकों में क्षेत्रीय प्रभारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और जिला पर्यवेक्षकों को बुलाया गया है। पर्यवेक्षकों ने पहले ही जिलों का दौरा कर संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया है। अब प्रदेश नेतृत्व इस पैनल की समीक्षा करेगा ताकि ऊर्जावान और जमीनी पकड़ रखने वाले कार्यकर्ताओं को ही कमान सौंपी जा सके।

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RSS के सह-सरकार्यवाह का महत्वपूर्ण दौरा

संगठनात्मक नियुक्तियों के इस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भूमिका भी अहम रहने वाली है। संघ के सह-सरकार्यवाह और भाजपा के साथ समन्वय का जिम्मा संभाल रहे अरुण कुमार भी शुक्रवार को लखनऊ पहुंच रहे हैं। वे भाजपा की 'कोर कमेटी' के साथ विशेष बैठक में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि संघ की ओर से फीडबैक के आधार पर ही नामों पर अंतिम मुहर लगेगी, ताकि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बना रहे।

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अब तक की प्रगति और आगामी लक्ष्य

भाजपा ने हाल ही में शहरी निकायों में 2,802 पार्षदों के मनोनयन के साथ कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र की करीब ढाई दर्जन जिला इकाइयों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बची हुई इकाइयों पर ध्यान केंद्रित है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, जो हाल ही में दिल्ली और गोरखपुर के दौरों से लौटे हैं, अब पूरी तरह से इस चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में जुटे हैं।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस नई टीम के चयन में जातीय समीकरण और युवा चेहरों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। लक्ष्य स्पष्ट है। आगामी चुनौतियों के लिए संगठन को एक 'चुस्त-दुरुस्त' और 'युद्धस्तर' पर सक्रिय मशीनरी में तब्दील करना।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

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