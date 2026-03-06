Hindustan Hindi News
यूपी में बीजेपी सांसद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, 5 घायल; मची अफरातफरी

Mar 06, 2026 08:40 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के हाटा से सांसद विजय कुमार दुबे के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस दुर्घटना में पांच लोग घायल हो गए। सभी को हाटा सीएचसी ले जाया गया जहां से एक को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।

UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सांसद विजय कुमार दुबे के काफिले में शुक्रवार को चल रहीं छह लग्जरी गाड़ियों में से दो हाटा कोतवाली क्षेत्र के ढाढ़ा ओवरब्रिज पर आपस में टकरा गईं। इस दौरान एक गाड़ी के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगा देने से पीछे-पीछे चल रहीं पांच गाड़ियां भी एक-दूसरे से भिड़ गईं। हादसे के बाद अफरातफरी मच गई। इस दुर्घटना में पांच लोग घायल हो गए। सभी को हाटा सीएचसी ले जाया गया जहां से एक को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।

सांसद विजय कुमार दुबे गोरखपुर स्थित अपने आवास से शुक्रवार को लोकसभा क्षेत्र में हाटा आ रहे थे। उनके साथ वाहनों का काफिला चल रहा था। उनके काफिले में छह लग्जरी गाड़ियां चल रही थीं। काफिला हाटा कोतवाली क्षेत्र के ढाढ़ा ओवरब्रिज पर पहुंचा था कि दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस दौरान एक गाड़ी के चालक ने ब्र्रेक लगा दिया जिससे पीछे-पीछे चल रहीं अन्य गाड़ियां भी एक-दूसरे से भिड़ गईं। इस दुर्घटना में दो गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और गाड़ियों में सवार भाजपा नेता डॉ. रवीश सिंह, छोटेलाल शास्त्री, अभिमन्यु गौतम, सत्यनारायण गौड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष ज्ञानविक्रम सिंह को मामूली चोटें आईं।

मौके पर मौजूद लोगों और सहयोगियों ने तुरंत सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने छोटलाल शास्त्री को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। अन्य सभी को घर भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभालने में सहयोग किया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

