यूपी में बीजेपी सांसद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, 5 घायल; मची अफरातफरी

यूपी के हाटा से सांसद विजय कुमार दुबे के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस दुर्घटना में पांच लोग घायल हो गए। सभी को हाटा सीएचसी ले जाया गया जहां से एक को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।

UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सांसद विजय कुमार दुबे के काफिले में शुक्रवार को चल रहीं छह लग्जरी गाड़ियों में से दो हाटा कोतवाली क्षेत्र के ढाढ़ा ओवरब्रिज पर आपस में टकरा गईं। इस दौरान एक गाड़ी के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगा देने से पीछे-पीछे चल रहीं पांच गाड़ियां भी एक-दूसरे से भिड़ गईं। हादसे के बाद अफरातफरी मच गई। इस दुर्घटना में पांच लोग घायल हो गए। सभी को हाटा सीएचसी ले जाया गया जहां से एक को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।

सांसद विजय कुमार दुबे गोरखपुर स्थित अपने आवास से शुक्रवार को लोकसभा क्षेत्र में हाटा आ रहे थे। उनके साथ वाहनों का काफिला चल रहा था। उनके काफिले में छह लग्जरी गाड़ियां चल रही थीं। काफिला हाटा कोतवाली क्षेत्र के ढाढ़ा ओवरब्रिज पर पहुंचा था कि दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस दौरान एक गाड़ी के चालक ने ब्र्रेक लगा दिया जिससे पीछे-पीछे चल रहीं अन्य गाड़ियां भी एक-दूसरे से भिड़ गईं। इस दुर्घटना में दो गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और गाड़ियों में सवार भाजपा नेता डॉ. रवीश सिंह, छोटेलाल शास्त्री, अभिमन्यु गौतम, सत्यनारायण गौड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष ज्ञानविक्रम सिंह को मामूली चोटें आईं।