Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी: बीजेपी विधायक शलभ मणि का ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान, सोशल मीडिया पर पोस्ट चर्चा में

Ajay Singh संवाददाता, देवरिया
share

विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जिसने वह एक बुलेट चला रहे हैं, उनके पीछे एक युवक बैठा है। साथ ही बगल में भी एक बाइक पर दो लोग सवार होकर चल रहे हैं। बाइक चलाने वाले कोई भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाए थे। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई।

यूपी: बीजेपी विधायक शलभ मणि का ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान, सोशल मीडिया पर पोस्ट चर्चा में

UP News : उत्तर प्रदेश के देवरिया से सदर विधायक डा. शलभ मणि त्रिपाठी ने रविवार को एक यातायात नियम तोड़ दिया। उन्होंने बिना हेलमेट लगाए बुलेट चलाया। बुलेट चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। इसी दौरान सदर विधायक ने खुद ही पुलिस से इस गलती के लिए कार्रवाई करने के लिए सोशल मीडिया पर जानकारी दी। देर शाम यातायात पुलिस ने एक हजार रुपए का चालान कर दिया।

सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जिसने वह एक बुलेट चला रहे हैं, उनके पीछे एक युवक बैठा है। साथ ही बगल में भी एक बाइक पर दो लोग सवार होकर चल रहे हैं। बाइक चलाने वाले कोई भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाए थे। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। इस बीच सदर विधायक ने खुद यातायात नियम टूटने को लेकर जानकारी दी और पुलिस से कार्रवाई करने की बात कही। यातायात उप निरीक्षक गुलाब सिंह ने बताया कि हेलमेट न लगाने का विधायक पर एक हजार रुपए का चालान किया गया है।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:कल का मौसम यूपी 18 मई : भीषण गर्मी से राहत नहीं, पूर्वांचल में इस दिन से बारिश

क्या बताया विधायक ने?

चालान के बारे में सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि देवरिया के मेहड़ा पुरवां में उनके आवास के पास प्रकाश यादव की चाय की दुकान पर कार्यकर्ता साथियों और शुभचिंतकों के साथ सुबह की चाय पर बैठकी हुई थी। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ता और अनुज प्रमोद मणि ने नई बुलेट ख़रीदने की जानकारी देते हुए चला कर इसका शुभारंभ करने का आग्रह किया। हेलमेट ना होने के बावजूद वह यह आग्रह टाल ना सके। इसके बाद उन दोनों ने उनके (विधायक के) आवास तक बुलेट चलाई, जो यातायात नियमों और सुरक्षा की दृष्टि से गलत है।

ये भी पढ़ें:यूपी : कॉलेज जाने के लिए निकली बीए थर्ड ईयर की छात्रा का अपहरण के बाद कत्ल
ये भी पढ़ें:CBI जांच के घेरे में यूपी के इस विभाग के कई अधिकारी-कर्मचारी, खंगाल रही जानकारी
ये भी पढ़ें:UP : भीषण गर्मी पर ऐक्शन में योगी, सभी DM और महत्वपूर्ण विभागों को दिया ये आदेश

विधायक ने बताया कि उन्होंने खुद देवरिया पुलिस को कहा है कि इस त्रुटि के लिए तत्काल चालान काट कर उन्हें अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि हेलमेट यातायात नियमों के पालन के साथ ही अपनी हिफ़ाज़त के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, जो त्रुटि मुझसे हुई, वह कोई अन्य कतई ना करें। वाहन पर हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, लापरवाही ना करें।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।