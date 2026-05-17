यूपी: बीजेपी विधायक शलभ मणि का ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान, सोशल मीडिया पर पोस्ट चर्चा में

विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जिसने वह एक बुलेट चला रहे हैं, उनके पीछे एक युवक बैठा है। साथ ही बगल में भी एक बाइक पर दो लोग सवार होकर चल रहे हैं। बाइक चलाने वाले कोई भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाए थे। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई।

UP News : उत्तर प्रदेश के देवरिया से सदर विधायक डा. शलभ मणि त्रिपाठी ने रविवार को एक यातायात नियम तोड़ दिया। उन्होंने बिना हेलमेट लगाए बुलेट चलाया। बुलेट चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। इसी दौरान सदर विधायक ने खुद ही पुलिस से इस गलती के लिए कार्रवाई करने के लिए सोशल मीडिया पर जानकारी दी। देर शाम यातायात पुलिस ने एक हजार रुपए का चालान कर दिया।

सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जिसने वह एक बुलेट चला रहे हैं, उनके पीछे एक युवक बैठा है। साथ ही बगल में भी एक बाइक पर दो लोग सवार होकर चल रहे हैं। बाइक चलाने वाले कोई भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाए थे। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। इस बीच सदर विधायक ने खुद यातायात नियम टूटने को लेकर जानकारी दी और पुलिस से कार्रवाई करने की बात कही। यातायात उप निरीक्षक गुलाब सिंह ने बताया कि हेलमेट न लगाने का विधायक पर एक हजार रुपए का चालान किया गया है।

क्या बताया विधायक ने? चालान के बारे में सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि देवरिया के मेहड़ा पुरवां में उनके आवास के पास प्रकाश यादव की चाय की दुकान पर कार्यकर्ता साथियों और शुभचिंतकों के साथ सुबह की चाय पर बैठकी हुई थी। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ता और अनुज प्रमोद मणि ने नई बुलेट ख़रीदने की जानकारी देते हुए चला कर इसका शुभारंभ करने का आग्रह किया। हेलमेट ना होने के बावजूद वह यह आग्रह टाल ना सके। इसके बाद उन दोनों ने उनके (विधायक के) आवास तक बुलेट चलाई, जो यातायात नियमों और सुरक्षा की दृष्टि से गलत है।