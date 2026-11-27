यूपी में निर्वाचन रद्द होने पर भाजपा विधायक ओम कुमार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सर्वोच्च अदालत से न्याय और राहत जरूर मिलेगी।

हाईकोर्ट से निर्वाचन शून्य घोषित होने के बाद यूपी में बिजनौर के नहटौर से विधायक विधायक ओम कुमार ने कहा कि वह माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस आदेश के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा न्याय मिलेगा₹।

शुक्रवार को ओम सेवा सदन में आयोजित वार्ता में विधायक ओम कुमार ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के समय जानबूझकर कोई जानकारी नहीं छिपाई गई थी। यह केवल लिपिकीय और तकनीकी त्रुटि थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपील के लिए 15 दिन की मोहलत दी है और अधिवक्ता कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सर्वोच्च अदालत से न्याय और राहत जरूर मिलेगी।

गुरुवार को न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की पीठ ने रालोद के पराजित प्रत्याशी मुंशीराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए ओम कुमार का निर्वाचन शून्य घोषित किया था। याचिका में आरोप था कि उन्होंने पांच वित्तीय वर्षों के बजाय केवल वर्ष 2021-22 की आय का विवरण दिया था और कई कॉलम खाली छोड़े थे। विधायक ओम कुमार ने कहा कि वह पहले की तरह ही क्षेत्र के विकास कार्यों और जनसेवा में सक्रिय रहेंगे।

2012 में पहली बार बने विधायक नहटौर विधानसभा सीट से भाजपा से विधायक ओमकुमार की विधायकी इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रद किए जाने के फैसले ने जिले के सियासी पारे को अचानक बढ़ा दिया है। जस्टिस सलिल कुमार राय की बेंच द्वारा दिए गए इस निर्णय की सूचना जैसे ही बिजनौर और नहटौर क्षेत्र में पहुंची, उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। ओम कुमार ने अपने सक्रिय चुनावी सफर की बड़ी शुरुआत 2012 के विधानसभा चुनाव में की। उस समय उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नहटौर सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर पहली बार विधानसभा पहुंचे।

​2017 में बदला पाला और मिली जीत : 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ओमकुमार ने बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा और दूसरी बार विधायक चुने गए।