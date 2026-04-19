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बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बीजेपी विधायक ने खोला मोर्चा, ऊर्जामंत्री को लिखा लेटर

Apr 19, 2026 10:58 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, हिन्दुस्तान
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यूपी की राजधानी लखनऊ में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बीजेपी विधायक ने मोर्चा खोला। विधायक ने ऊर्जामंत्री एके शर्मा को पत्र लिखकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया।

बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बीजेपी विधायक ने खोला मोर्चा, ऊर्जामंत्री को लिखा लेटर

UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ में स्मार्ट और प्रीपेड मीटरों को लेकर जनता का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है, जिसके बाद लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डा. नीरज बोरा ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को विधायक ने ऊर्जामंत्री एके शर्मा को पत्र लिखकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया।

विधायक डा. बोरा ने लिखा कि बिजली विभाग उपभोक्ताओं को विश्वास में लिए बिना ही पुराने पोस्टपेड मीटरों को हटाकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग की इस मनमानी के कारण जनता में भारी नाराजगी है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिलों में अचानक भारी वृद्धि देखी जा रही है। रिचार्ज खत्म होते ही बिना किसी पूर्व चेतावनी के बिजली काट दी जा रही है। उपभोक्ताओं को यह समझ ही नहीं आ रहा कि उनका बैलेंस किस दर से कट रहा है।

जनप्रतिनिधियों का हो रहा घेराव

डा. बोरा ने चेतावनी दी कि विभाग के इस रवैये से सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि अब जनता अपने जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों का घेराव कर रही है। हाल ही में मनकामेश्वर वार्ड के पार्षद रंजीत सिंह के कार्यालय पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। विधायक ने ऊर्जामंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण हो, ताकि आम जनता को मानसिक और आर्थिक शोषण से बचाया जा सके।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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