यूपी के भाजपा विधायक ने समधी के खिलाफ दर्ज कराई FIR, 25 शादियां करने का आरोप
विधायक का कहना है कि शादी के समय आरोपी पक्ष ने खुद को मुंबई में बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी बताया था। शादी के करीब दो साल बाद सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अनुज त्रिवेदी के खिलाफ लगाए गए कथित धोखाधड़ी के आरोप सामने आए। अनुज त्रिवेदी पर फर्जी पहचान के आधार पर करीब 25 शादियां करने के आरोप हैं।
उत्तर प्रदेश की सीतापुर जिले की सेवता विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक ज्ञान तिवारी ने अपने समधी अनुज त्रिवेदी के खिलाफ धोखाधड़ी और तथ्य छिपाने के आरोप में रेउसा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, विधायक की बेटी प्रज्ञा तिवारी की शादी वर्ष 2024 में मिश्रिख क्षेत्र के चंद्रवाल निवासी अनुज त्रिवेदी के बेटे प्रखर त्रिवेदी से हुई थी।
विधायक द्वारा दर्ज कराई गयी FIR के मुताबिक, शादी के समय आरोपी पक्ष ने खुद को मुंबई में बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी बताया था और स्थानीय स्तर पर जांच और प्रतिष्ठित लोगों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद यह रिश्ता तय किया गया था। पुलिस के अनुसार, शादी के करीब दो साल बाद सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अनुज त्रिवेदी के खिलाफ लगाए गए कथित धोखाधड़ी के आरोप सामने आए। पुलिस ने बताया कि जांच में उसके खिलाफ महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में महिलाओं को कथित रूप से प्रेम जाल में फंसाकर उनसे धोखाधड़ी करने के आरोप सामने आए। पुलिस के मुताबिक, अनुज त्रिवेदी पर फर्जी पहचान के आधार पर करीब 25 शादियां करने और धोखाधड़ी करने के आरोप हैं।
पुलिस ने बताया कि इन आरोपों और पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के आधार पर अनुज त्रिवेदी और उसके बेटे प्रखर त्रिवेदी को गिरफ्तार किया गया। विधायक ज्ञान तिवारी ने अनुज त्रिवेदी और उसके परिवार से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है। रेउसा थाने में दी गई शिकायत में विधायक ने आरोप लगाया कि अनुज त्रिवेदी ने अपना आपराधिक इतिहास और पूर्व के मुकदमों की जानकारी छिपाकर उनके परिवार को धोखे में रखा और इसी आधार पर शादी का रिश्ता तय हुआ। उन्होंने बताया कि इस घटना से उनके परिवार को गहरा सदमा और एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा है। रेउसा थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत अनुज त्रिवेदी के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गया है।
फेसबुक पर भी छलका था दर्द
भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी अपनी डॉक्टर बेटी के साथ शुक्रवार को फेसबुक पर लाइव आए थे। विधायक ने अपने समधी पर नाम बदलकर 25 महिलाओं के साथ शादी करने के आरोप लगाए थे। बेटी संग फेसबुक पर लाइव हुए भाजपा विधायक बोलते-बोलते भावुक भी हो गए थे। उन्होंने समधी के कारनामों के बारे में जानकारी दी। विधायक ने अनजाने में गलत परिवार में हुई बेटी की शादी को लेकर गहरा दुख जताया। विधायक ने कहा कि उनके समधी अनुज त्रिवेदी ने 25 महिलाओं से नाम बदलकर शादी की। उन्होंने बताया कि वह अपनी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुज त्रिवेदी को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस दौरान वह भावुक हो गए। उनकी बेटी भी रोने लगीं। विधायक ने कहा कि मैं आज विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक पिता के तौर पर बेटी के लिए बोल रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें