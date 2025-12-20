Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsefforts to rectify the differences within up bjp began with jp nadda cm yogi pankaj chaudhary presence
बीजेपी में कील कांटे दुरुस्त करने की कवायद, नड्डा-योगी-पंकज की मौजूदगी में मंथन

बीजेपी में कील कांटे दुरुस्त करने की कवायद, नड्डा-योगी-पंकज की मौजूदगी में मंथन

संक्षेप:

जल्द ही यूपी भाजपा के संगठन में कई बड़े बदलाव दिख सकते हैं। सभी विभागों और प्रकोष्ठों में परिवर्तन संभव है। मोर्चों में भी बदलाव हो सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर BJP संगठन के कील कांटों को दूर करेगी और अपने समीकरण दुरुस्त करेगी। 

Dec 20, 2025 04:48 pm IST
उत्तर प्रदेश में 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कील कांटे दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश भाजपा कार्यालय पर बड़ी बैठक हुई। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शनिवार को उनकी यह पहली बैठक है। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

बताया जा रहा है कि जल्द ही यूपी भाजपा के संगठन में कई बड़े बदलाव दिख सकते हैं। इसमें सभी विभागों और प्रकोष्ठों में परिवर्तन संभव है। मोर्चों में भी बदलाव हो सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा संगठन के कील कांटों को दूर करेगी और अपने समीकरण दुरुस्त करेगी। माना जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी 2027 के मद्देनजर महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं।

बता दें कि पिछले तीन-चार सालों से यूपी बीजेपी संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद संगठन के विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। अगले एक से दो महीने में यह नजर आने लगेगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पार्टी की कई अन्य बैठकों में भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वर्कशाप भी हो सकती है। संगठन में होने वाले बदलाव में कई पुराने पदाधिकारियों के साथ कुछ नए लोगों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। वहीं ऐसे पदाधिकारियों को भी बदला जा सकता है जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है या फिर जिनके खिलाफ शिकायतें हैं।

लखनऊ में जेपी नड्डा और पंकज चौधरी का हुआ स्वागत

भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शुक्रवार की देर रात करीब 11 बजे लखनऊ पहुंचे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं भाजपा कार्यलय पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भी एयरपोर्ट से कार्यालय तक जोरदार स्वागत हुआ।

Ajay Singh

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
