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सीएम योगी के आवास पर यूपी बीजेपी की हाईलेवल मीटिंग, RSS के सह सरकार्यवाह अरुण भी मौजूद हैं

Mar 20, 2026 08:12 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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सीएम योगी के आवास पर यूपी बीजेपी की हाईलेवल मीटिंग चल रही है। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सरकार्यवाह अरुण कुमार विशेष रूप से शामिल है। इस बैठक में कैबिनेट विस्तार समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन की चर्चा है। 

सीएम योगी के आवास पर यूपी बीजेपी की हाईलेवल मीटिंग, RSS के सह सरकार्यवाह अरुण भी मौजूद हैं

UP News: उत्तर प्रदेश में भाजपा की कोर कमेटी की हाईलेवल बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सरकार्यवाह अरुण कुमार विशेष रूप से शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हिस्सा लिया है। इस बैठक में कई बड़े और अहम मुद्दों पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार सबसे प्रमुख माना जा रहा है।

Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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