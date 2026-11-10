यूपी में भाजपा काट सकती है 50 से अधिक विधायकों के टिकट, 40 फीसदी तक पुराने चेहरे भी बदलेंगे
उत्तर प्रदेश के भाजपा 50 से अधिक विधायकों के टिकट काट सकती है। पार्टी सूत्रों की मानें तो 40 से 50 वर्तमान विधायकों को टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं पुराने चेहरों में 30 से 40 फीसदी तक बदले जाने की संभावना है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी के सियासी गलियारों में इन दिनों आगामी विधानसभा चुनावों की ही चर्चा है। इधर, जोर-शोर से मिशन-2027 की तैयारी में जुटी भाजपा अपने संभावित प्रत्याशियों को लेकर मंथन में जुट गई है। मौजूदा विधायकों और 2022 के प्रत्याशियों को लेकर पब्लिक के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं, मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ ही शक्ति केंद्र स्तर तक फीडबैक लिया गया है। सरकार व संगठन के स्तर पर सर्वे भी कराए गए हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो 40 से 50 वर्तमान विधायकों को टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं पुराने चेहरों में 30 से 40 फीसदी तक बदले जाने की संभावना है।
सुगबुगाहट यह भी है कि सूबे में जनवरी के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। वहीं चर्चा दो से तीन चरणों में चुनाव होने की है। इन संभावनाओं के बीच भाजपा ने चुनावी तैयारियों को धार देने का सिलसिला तेज कर दिया है। एक ओर प्रदेश के गर्माने के लिए चौतरफा रैलियों, सम्मेलनों और बैठकों का रोडमैप तय किया जा रहा है। दूसरी ओर प्रत्याशी चयन की कवायद भी शुरू कर दी गई है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 376 सीटों पर लड़ी थी। इनमें से 255 सीटों पर पार्टी ने विजय हासिल की थी। बाकी की 27 सीटें भाजपा ने तकनीकी रूप से अपने सहयोगी दलों अपना दल और निषाद पार्टी को दी थीं। दरअसल इनमें से कई सीटों पर प्रत्याशी भाजपा के ही थे।
सामाजिक समीकरण और जिताऊ पर फोकस
जीते हुए विधायकों में से जिनकी जनता में छवि ठीक है और कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी उन्हें लेकर अच्छा है। ऐसे चेहरों को पार्टी रिपीट करेगी। वहीं सर्वेक्षण के दौरान जो पब्लिक में बेहद अलोकप्रिय हैं, पांच साल क्षेत्र से गायब रहे और कार्यकर्ताओं में भी उन्हें लेकर खासी नाराजगी है, ऐसे विधायकों के टिकट कटेंगे। कुछ चेहरे उम्र के फेर में भी फंस सकते हैं। ऐसे विधायकों की कुल संख्या 40 से 50 के बीच बताई जा रही है।
सामाजिक समीकरणों के साथ ही जिताऊ चेहरे पर भी जोर
इसके अलावा पार्टी ने 2022 में हारे हुए चेहरों में भी खासा बदलाव करने का मन बना रही है। ऐसे में सामाजिक समीकरणों के साथ ही जिताऊ चेहरे चिन्हित करने पर जोर है। हालांकि यह सारी कवायद कितनी कारगर होगी, इसका पता प्रत्याशियों की घोषणा और चुनावी नतीजों के ऐलान से ही चलेगा। उधर, टिकट कटने की आशंका ने तमाम विधायकों की नींद भी उड़ा रखी है। उन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और संघ की चौखट पर हाजिरी का सिलसिला तेज कर दिया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें