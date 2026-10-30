'CJP आंदोलन की वजह SIR नहीं', यूपी बीजेपी चीफ बोले- युवाओं को आगे कर कांग्रेस खोज रही जमीन
उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के पीछे ना तो नौजवान थे और ना ही यूजीसी, एसआईआर जैसा कोई मुद्दा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में लगी है।
उत्तर प्रदेश में अगले ही साल विधानसभा का चुनाव होना है। वहीं कांग्रेस की अगुआई में विपक्ष चुनाव आयोग और एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर आक्रामक है। इसका असर जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में भी दिखने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के पीछे की सारी बातें साफ होने लगी हैं। उन्होंने यह कहते हुए युवाओं के आंदोलन को खारिज कर दिया कि इसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है और युवाओं को आगे करके वह अपनी खोई ही जमीन तलाश रही है।
एएनआई से बातचीत में पंकज चौधरी ने कहा, धीरे-धीरे चीजें साफ हो रही हैं। एक समय कन्फ्यूजन थे। लेकिन जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जो उनकी मंशा झलक रही है उससे लोगों को धीरे-धीरे सब समझा में आ रहा है और उनका मुद्दा खत्म होता जा रहा है। उन लोगों ने तख्तापलट की बात की और बांग्लादेश बनाने की बात की। देश की जनता सब देख रही है। यह लोकतांत्रिक देश है। इस आंदोलन के पीछे नौजवान नहीं हैं, एसआईआर नहीं है, यूजीसी नहीं है। ये लोग (कांग्रेस) अपना खोया हुआ प्लैटफॉर्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की बड़ी रैली
आपको बता दें कि 1 नवंबर को विपक्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रहा है। इसमें पूरे देश से बड़ी संख्या में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और सांसद पवन खेड़ा ने गुरुवार शाम विशाल रामलीला मैदान में पहुंचकर रैली की तैयारियों का जायजा लिया।
10 लाख लोगों के रैली में आने की संभावना
कांग्रेस ने दावा किया है कि रामलीला मैदान की रैली में 10 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस रैली में 50 हजार लोग आएँगे। ऐसे में कम से कम 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात करने का फैसला किया गया है। इस रैली में सीजेपी के नेता शामिल नहीं होंगे।
MLC इलेक्शन में लगा है झटका
उत्तर प्रेदश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को कुछ अहम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। कुल 11 में से 6 पर बीजेपी ने और पांच पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के लिए टेंशन की बात यह है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दोनों सीटों पर सपा ने कब्जा कर लिया है। वहीं लखनऊ स्नातक सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें